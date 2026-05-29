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Drone russo atinge prédio na Roménia e fere duas pessoas. País é membro da NATO

Tiago Ferreira Resende
Há 27 min
Tropas russas na Ucrânia (AP Images)
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A Roménia, membro da NATO e da União Europeia, partilha uma fronteira terrestre de 650 quilómetros com a Ucrânia

Um drone russo atingiu esta sexta-feira o telhado de um prédio de 10 andares na cidade romena de Galati, no sudeste do país, provocando uma explosão, um incêndio e dois feridos, segundo confirmaram as autoridades romenas.

"Na noite de 28 para 29 de maio, a Federação Russa retomou os seus ataques com drones contra alvos civis e infraestrutura na Ucrânia, perto da fronteira fluvial com a Roménia. Um desses drones penetrou no espaço aéreo romeno", comfirmou, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país, acrescentando mais tarde que serão tomadas "as medidas diplomáticas necessárias para responder a esta grave violação do direito internacional".

O incidente ocorreu durante um ataque noturno russo contra a vizinha Ucrânia e marca a primeira vez que um aparelho deste tipo atinge uma zona densamente povoada na Roménia, causando feridos.

De acordo com o Ministério da Defesa romeno, o aparelho entrou no espaço aéreo do país e embateu no edifício, levando ao rebentamento total da carga explosiva.

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A agência romena de resposta a emergências indicou que o incêndio deflagrou num apartamento do 10.º andar após o impacto. Setenta pessoas foram retiradas do edifício.

A agência noticiosa estatal Agerpres avançou que uma mulher e o filho foram transportados para o hospital com ferimentos ligeiros, enquanto outras duas pessoas receberam assistência no local devido a ataques de pânico.

O vice-ministro do Interior, Raed Arafat, afirmou que o impacto afetou duas escadas do edifício e danificou cinco viaturas.

A Roménia, membro da NATO e da União Europeia, partilha uma fronteira terrestre de 650 quilómetros com a Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa, o espaço aéreo romeno foi violado 28 vezes por drones russos desde o início dos ataques de Moscovo aos portos ucranianos junto ao rio Danúbio.

Na sequência do incidente, a Força Aérea romena mobilizou dois caças F-16 e um helicóptero militar para monitorizar a situação. Os pilotos receberam autorização para abater quaisquer drones que representassem ameaça, enquanto os residentes dos distritos fronteiriços de Brăila, Galați e Tulcea foram alertados para procurar abrigo.

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