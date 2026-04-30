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Caso Abramovich: nacionalidade portuguesa atribuída em tempo recorde continua sob investigação

CNN Portugal , AM
Há 1h e 5min
Roman Abramovich (AP Photo)

REVISTA DE IMPRENSA | Inquérito aberto ao caso continua sem conclusões

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Roman Abramovich tornou-se cidadão português a 30 de abril de 2021 num processo concluído em apenas dois meses e meio, um prazo considerado excecional. Cinco anos depois, de acordo com o Público, o inquérito aberto ao caso continua sem conclusões.

A investigação, conduzida pelo DCIAP, foi desencadeada após revelações sobre o processo de naturalização ao abrigo do regime destinado a descendentes de judeus sefarditas. O caso expôs fragilidades no sistema e levantou dúvidas sobre o controlo do Estado.

A nacionalidade foi atribuída com base numa certificação emitida pela Comunidade Israelita do Porto, entidade com competência para atestar a ascendência sefardita. O rabino Daniel Litvak, que assinou o documento, foi constituído arguido em 2022, juntamente com o jurista Francisco de Almeida Garrett, por suspeitas de crimes como corrupção e branqueamento de capitais.

O processo terá sido acelerado após a CIP invocar “interesse nacional”, referindo envolvimento de altas figuras do Estado, embora não existam conclusões oficiais sobre interferência política, incluindo do então primeiro-ministro António Costa.

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