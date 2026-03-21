Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

Há 1h e 46min

Há imagens que ajudam a explicar a teoria

Investigadores na Turquia afirmam ter descoberto evidências arqueológicas de que os romanos utilizavam fezes humanas em tratamentos médicos.

Apesar de existirem textos romanos a descrever a prática, esta é a primeira vez que foram documentadas provas físicas, segundo um estudo publicado no Journal of Archaeological Science: Reports.

O autor principal do estudo, Cenker Atila, arqueólogo da Universidade Sivas Cumhuriyet, na Turquia, explica à CNN que tinha identificado resíduos em garrafas de vidro romanas, conhecidas como unguentários, no Museu de Bergama, durante a pesquisa realizada para o livro "Objetos de Vidro do Museu de Bergama", de 2022, do qual é coautor.

Atila encontrou resíduos em sete frascos diferentes. Contudo, só obteve um resultado conclusivo a partir de um artefacto escavado na antiga cidade de Pérgamo, que data do século II.

Os investigadores rasparam estes flocos acastanhados de dentro da garrafa de vidro (Cenker Atila)

Depois de retirar a tampa de barro, e de recolher uma amostra de flocos acastanhados do interior da garrafa, Atila descobriu que esta continha “fezes humanas, uma elevada concentração de tomilho e azeite", descreve.

“Como conhecemos bem as fontes textuais antigas, reconhecemos imediatamente tratar-se de uma preparação medicinal usada pelo famoso médico romano Galeno”, diz.

Nascido numa família grega abastada de Pérgamo, Galeno foi um pioneiro da anatomia, tendo servido três imperadores romanos: os seus textos médicos tiveram uma influência duradoura, durante cerca de 1.500 anos.

“Encontrar o próprio do medicamento descrito por Galeno foi uma grande surpresa para nós, bem como motivo de imensa alegria”, acrescenta Atila.

Transferência fecal é tratamento antigo

Segundo textos antigos, as fezes humanas e animais eram encaradas como “tratamentos para diversas condições, desde inflamações a infeções, passando por distúrbios reprodutivos”, escrevem os autores do estudo.

“Mesmo que discutidas com frequência com eufemismos ou cautela, estas substâncias não eram necessariamente encaradas como repulsivas ou irracionais. Pelo contrário, ocupavam um espaço limite na farmacologia antiga. Eram consideradas potentes e eficazes, mas também estavam carregadas de simbolismo e sensações”, acrescentam os autores.

Na época romana, um frasco de vidro com um gargalo comprido continha, geralmente, perfume (Cenker Atila)

Atila afirma que os resultados do estudo significam que uma prática médica, "anteriormente conhecida apenas através de antigas fontes escritas, foi agora comprovada fisicamente através de um objeto arqueológico”.

“Ao mesmo tempo, as nossas descobertas fornecem provas de que a ‘transferência fecal’, que ocupa um lugar importante na medicina moderna de hoje, já era conhecida na antiguidade”, diz, referindo-se à prática de recolher uma amostra fecal de um dador saudável e transplantá-la para um paciente, de forma a aproveitar os benefícios da microbiota.

Nos EUA, por exemplo, a Administração de Alimentos e Medicamentos aprovou dois produtos de transferência fecal para a prevenção de infeções bacterianas recorrentes do cólon em adultos.

Apesar de este tipo de frasco de vidro costumar ser utilizado para armazenar perfume, foi aparentemente reutilizado como frasco de medicamentos, diz Atila.

Em relação ao tomilho, era usado pelas suas propriedades antibacterianas e para suprimir o odor das fezes, explica.

“Quando abrimos a garrafa, não foi percetível qualquer cheiro”, diz.

A investigação é cientificamente sólida, afirma Nicholas Purcell, professor emérito de História Antiga na Universidade de Oxford, em Inglaterra, que não participou no estudo.

As descobertas não são surpreendentes, uma vez que este tipo de terapia é uma presença conhecida nos textos romanos. Contudo, “é muito bom unir esta tradição com o material arqueológico”.

"Tenho muito interesse em saber o contexto em que este frasco foi encontrado, antes de ter chegado aos depósitos do museu”, refere Purcell, que coloca a hipótese de a garrafa de vidro ter sido encontrada num túmulo, talvez enterrada juntamente com um médico ou um paciente.

“A ideia predominante era de que os pequenos recipientes de vidro nos túmulos continham artigos de luxo, especialmente perfumes e cosméticos. Todavia, a principal contribuição desta interessante investigação pode ser a de alargar esta investigação”, acrescenta.

O estudo foi publicado a 19 de janeiro.