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Roubado no próprio carro. Ladrões levaram Rolex de 45 mil euros em Cascais

Daniela Rodrigues
Há 1h e 5min
Polícia Judiciária
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Suspeitos circulavam em duas motas diferentes quando fizeram a aproximação

Um homem foi vítima de um assalto à mão armada na tarde de domingo, na Praceta das Avencas, na localidade da Parede, concelho de Cascais, tendo ficado sem um relógio de luxo da marca Rolex avaliado em cerca de 45 mil euros.

O crime ocorreu por volta das 15:15, quando a vítima se encontrava no interior do seu automóvel. Dois suspeitos, que circulavam em motociclos distintos, abordaram o homem e, sob ameaça de armas de fogo, exigiram a entrega do relógio.

Após se apoderarem do Rolex, os assaltantes colocaram-se em fuga em direção desconhecida. Apesar das diligências efetuadas, não foram localizados até ao momento.

Os suspeitos transportavam mochilas semelhantes às utilizadas por estafetas de plataformas de entrega ao domicílio.

A vítima é um cidadão estrangeiro com residência no Algarve.

A investigação transitou para a Polícia Judiciária, que procura agora identificar e localizar os autores do assalto. Existem imagens de videovigilância (CCTV) na posse dos investigadores, que poderão ser determinantes para o avanço das diligências.

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As autoridades estão igualmente a apurar se este roubo tem ligação a outros assaltos semelhantes ocorridos recentemente na região da Grande Lisboa, em que relógios de luxo têm sido o principal alvo dos criminosos.

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Temas: Rolex Assalto Cascais Roubo Crime
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