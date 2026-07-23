Deixaram passageiros retidos após imobilização repentina. Depois de revisão de segurança, China retoma licenças para robotáxis

Agência Lusa , MFP
Há 2h e 9min
robotáxis (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Incidente na cidade de Wuhan perturbou a circulação rodoviária, mas não provocou acidentes. Terá sido causado por um "erro de sistema"

A China retomou a emissão de licenças para 'robotáxis', suspensa desde abril após um incidente com veículos autónomos da tecnológica Baidu em Wuhan, após concluir uma revisão de segurança em todo o setor, avançou a Bloomberg.

Segundo a agência de notícias, que cita fontes próximas do processo, a retoma está a ocorrer de forma gradual em algumas cidades, após a conclusão, no final de junho, de uma revisão de segurança em todo o setor.

Os reguladores chineses ordenaram essa revisão depois de mais de uma centena de 'robotáxis' da Apollo Go, o serviço de condução autónoma da Baidu, terem ficado imobilizados de forma repentina, no final de março, em várias ruas de Wuhan.

O incidente motivou várias chamadas para a Polícia de Trânsito da cidade, deixou passageiros temporariamente retidos e perturbou a circulação rodoviária, embora não tenham sido registados acidentes nem feridos.

As primeiras investigações, citadas na altura pelas autoridades locais, atribuíram o problema a um "erro de sistema".

Na sequência do incidente, três organismos governamentais, entre os quais o ministério da Indústria e Tecnologias da Informação, reuniram-se com responsáveis de cidades que operam serviços de 'robotáxis' ou projetos-piloto de condução autónoma para exigir uma revisão completa e o reforço da supervisão em matéria de segurança, informou a Bloomberg.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A suspensão impedia as empresas do setor de acrescentarem novos veículos autónomos às respetivas frotas, iniciarem projetos-piloto ou expandirem operações para novas cidades, numa altura em que várias tecnológicas chinesas procuram acelerar a comercialização da condução autónoma.

A Apollo Go é o principal operador de 'robotáxis' na China, com centenas de veículos distribuídos por mais de uma dezena de cidades. A Baidu anunciou, entretanto, acordos com a Lyft e a Uber para expandir estes serviços à Europa, Ásia e Médio Oriente.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Robotáxis Licenças China Veículos autónomos
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ásia

Deixaram passageiros retidos após imobilização repentina. Depois de revisão de segurança, China retoma licenças para robotáxis

Há 2h e 9min

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Ontem às 15:45

Especialista norte-americano em testes nucleares subterrâneos está detido na China por espionagem

15 jul, 13:16

China falha meta de crescimento pela primeira vez desde a pandemia. Guerra dos EUA no Irão pressiona Pequim

15 jul, 11:20
Mais Ásia

Mais Lidas

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Ontem às 15:45

Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

Ontem às 16:08

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Ontem às 13:13

Inundações e queda intensa de granizo: tempestade "repentina" deixa rasto de prejuízos na costa italiana

Ontem às 16:06

Duas jovens portuguesas de férias em Formentera morrem após a mota em que seguiam colidir com táxi

Ontem às 19:03

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

21 jul, 22:58

Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

Ontem às 18:21

"Grave e reiterada negligência": Ordem dos Médicos investiga queixa contra oncologista após morte em Évora

Ontem às 18:29

Funeral de Luís Represas realiza-se na sexta-feira

Ontem às 11:59

Luís Represas não se quis "divorciar do passado", mas encontrou "a distância" que lhe permitiu "não perder o norte". Músico deixa 50 anos de canções

Ontem às 11:12

Vendia artigos na feira com logótipos de marcas conceituadas. Foi detido por contrafação

Ontem às 13:58

Um ano num buraco: como um soldado ucraniano sobreviveu na "zona de morte" até rastejar dali para fora

Ontem às 20:16