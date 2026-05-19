Mundial 2026: estes são os convocados de Portugal

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Há uma grande novidade logo a começar na baliza e depois há uma ou outra escolha surpreendente. Roberto Martínez leva 27 e não 26 e ainda ligou a alguns dos que ficaram de fora para se explicar

O selecionador nacional divulgou esta terça-feira a lista de convocados para o Mundial, acabando com as poucas dúvidas que havia em três ou quatro posições.

Confira abaixo a lista de convocados de Roberto Martínez:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Gençlerbirliği) e José Sá (Wolverhampton);

Defesas: Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Gonçalo Inácio (Sporting), Tomás Araújo (Benfica), Nuno Mendes (PSG), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe) e Matheus Nunes (Manchester City);

Médios: Samu Costa (Maiorca), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester United);

Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (Al Nassr), Francisco Conceição (Juventus), Francisco Trincão (Sporting), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea) e Gonçalo Guedes (Real Sociedad).

A grande surpresa vai para a baliza, com Roberto Martínez a anunciar de antemão que vai levar quatro guarda-redes, com Ricardo Velho a ser também chamado. O selecionador nacional defendeu prontamente a escolha, mesmo sabendo que um deles, que já esclareceu ser precisamente Ricardo Velho, não vai poder estar no banco.

Roberto Martínez mencionou a questão da metodologia de treino para levar os quatro guarda-redes, lembrando ainda que as regras do Mundial permitem que uma seleção troque um guardião em caso de lesão, o que não acontece com as outras posições.

Na defesa há a meia-surpresa de António Silva, que fica de fora da convocatória apesar de ter feito mais minutos que Tomás Araújo, que acaba por ser chamado.

Há ainda outra pequena surpresa na chamada de cinco laterais, mesmo tendo em conta que Matheus Nunes pode perfeitamente jogar no meio-campo, apesar de ter feito toda a época a lateral-direito no Manchester City.

De acordo com Roberto Martínez, havia cinco jogadores na calha para a posição de defesa central, tendo sido Tomás Araújo a ganhar a corrida a António Silva. O selecionador foi comedido nas explicações sobre o porquê de o ter feito.

A meio-campo não há propriamente surpresas, já que Rúben Neves era dado como certo e depois admitia-se a chamada de um de três jogadores entre Samu Costa, João Palhinha e Mateus Fernandes, sendo que só o primeiro deles foi chamado. Roberto Martínez esclareceu que gostou muito de ver Samu Costa no último estágio da Seleção, justificando a opção em detrimento de João Palhinha com a energia mostrada pelo jogador do Maiorca.

Já no ataque, e seguindo a lógica que tinha anunciado antes dos jogos de preparação com México e Estados Unidos, Gonçalo Guedes foi chamado, deixando Paulinho de fora.

De resto, Roberto Martínez reiterou já esta terça-feira que procurava um jogador mais parecido com Diogo Jota para se diferenciar de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos. É um jogador com "mais flexibilidade", defende o selecionador, que deixou a menção para Paulinho, mas vincando que precisa de opções "variadas".

Sem esclarecer totalmente quantos ou quem foram, Roberto Martínez confirmou que falou nesta mesma terça-feira com jogadores que não foram convocados, dando a entender que Ricardo Horta e Mateus Fernandes estão nesse lote.

27+1

Para lá da surpresa de serem 27 e não 26, Roberto Martínez anunciou também que vai mais um jogador. É o tal +1, que automaticamente se percebeu que era Diogo Jota, mas que o selecionador fez questão de confirmar, garantindo que o jogador que morreu num trágico acidente de viação há sensivelmente um ano está e estará sempre com a equipa.

Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal vai realizar dois particulares, primeiro em 6 de junho com o Chile, no Estádio Nacional, em Oeiras, e depois com a Nigéria, em 10 de junho, em Leiria.

Depois de viajar para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai montar o seu centro de estágio, a Seleção Nacional vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

O Mundial2026 vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.