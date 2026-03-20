"Esta é a última oportunidade para experimentar": Martínez chama Tomás Araújo, Mateus Fernandes, Samú, Mora, Horta, Guedes e explica Pablo

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Revelada a convocatória da seleção nacional. Ronaldo, Rúben Dias, Bernardo, Palhinha e Nelson Semedo de fora por lesões/questões médicas. Selecionador fecha quase definitivamente a porta a Paulinho (e não só)

Roberto Martínez chamou 27 jogadores para os particulares diante do México e dos EUA, são mais que os expectáveis 23 ou até 26 mas "esta é a última oportunidade para experimentar": "Temos jogadores novos para trazer qualquer coisa de diferente", sublinha. Estes 27 podem passar para 26 caso Rodrigo Mora, "que faz exames esta sexta-feira", não possa dar o seu contributo - saiu tocado durante o FC Porto-Estugarda.

Questionado sobre se quem não está nesta convocatória pode vir a estar - como Paulinho, Fábio Silva, André Silva, Chermiti, Pablo" -, o selecionador não fechou a porta mas também não a abriu, deixou uma frincha: "Quem não está nesta convocatória ainda pode sonhar. É difícil alguém poder entrar mas pode". Esta resposta exclui Rúben Dias e Ronaldo, que têm lugar garantido, e logo se verá se exclui ou não Nelson Semedo.

Depois foi questionados sobre algumas das novidades da convocatória, disse assim sobre algumas delas:

Mateus Fernandes: "É muito importante agora. Tem energia e qualidade, merece a chamada";

Ricardo Horta: "É um jogador que eu acompanhei bem. É inteligente, experiente, tem uma decisão no último terço muito importante e está num momento de forma brutal. Merece a chamada";

Rodrigo Mora: "Falar do Rodrigo é uma felicidade. É um jogador diferente, com uma qualidade em espaços curtos muito especial. Tem um exame médico hoje, estamos à espera das notícias. Conhecemos bem o Rodrigo. Foi importante ele descer aos sub-21, a maturidade dele cresceu muito, merece estar na seleção. Não sabemos ainda se está apto";

Gonçalo Guedes: "É um avançado com um perfil polivalente, importante para nós. Está num momento muito bom, é um avançado diferenciador. Já disse que os avançados serão Ronaldo e Gonçalo Ramos e estamos à procura de mais um avançado - um que seja diferente. Estamos muito entusiasmados com o que o Gonçalo pode trazer à seleção".

O selecionador também disse coisas sobre os ausentes, depois de questionado sobre estes nomes: Paulinho, Fábio Silva, André Silva, Pablo. "É uma questão de perfil. O Pablo ainda não está com documentos para ser chamado. O Diogo Jota era um avançado muito importante para nós, pela sua polivalência, precisamos de alguém que possa substituir isso. O Paulinho: respeitamos muito mas tem um perfil muito parecido com o do Ronaldo e o do Gonçalo Ramos".

Roberto Martínez foi ainda confrontado sobre a sua vontade de permanecer na seleção após o Mundial - se quiser ficar tem de renovar contrato e é preciso que o presidente da Federação o queira fazer. "Sobre o meu contrato: já respondi, não há nada a explicar mais, mas não quero que vocês fiquem com dúvidas. Portanto repito: o foco é o Mundial, não é uma questão de querer continuar ou não, o foco é o Mundial. Vamos dar tudo por isso - o Mundial não pode esperar, o futuro do selecionador pode."

Quanto à maneira como as guerras em curso, nomeadamente a do Irão, podem influenciar o curso do Mundial, Roberto Martínez sublinhou que "só nos podemos focar no que podemos controlar": "O futebol ajuda muito a trazer felicidade, é o que vamos tentar dar ao nosso povo".

Portugal joga contra o México a 28 de março, pelas 19:00 locais (02h00 em Portugal Continental, uma vez que o horário de verão entra em vigor à hora do início do jogo), e contra os EUA a 31 de março, em Atlanta, pelas 19h07 locais (00h07 em Portugal Continental).

LISTA DE CONVOCADOS

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP);

Defesas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica) e Tomás Araújo (SL Benfica);

Médios: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Rodrigo Mora (FC Porto);

Avançados: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG).