Morreu ex-diretor do FBI Robert Mueller que liderou investigação sobre ligação de Trump e Rússia na campanha de 2016

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Mueller foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 2021

Robert Mueller, o antigo diretor do FBI que liderou a histórica investigação sobre o alegado conluio entre a campanha de 2016 de Donald Trump e o governo russo, morreu.

Tinha 81 anos. "Com profunda tristeza, partilhamos a notícia de que o Bob faleceu ontem à noite", declarou a família num comunicado no sábado.

"A família pede que a sua privacidade seja respeitada. A sua família anunciou em agosto passado que lhe tinha sido diagnosticada a doença de Parkinson em 2021.

Durante anos, Mueller mereceu a confiança de ambos os lados do hemiciclo: Quando foi selecionado para diretor do FBI pelo Presidente George W. Bush, poucos dias antes do 11 de setembro de 2001, foi aprovado por unanimidade e voltou a merecer todo o apoio quando o Presidente Barack Obama lhe pediu que ficasse no cargo para além dos 10 anos.

Desempenhou o cargo durante 12 anos, tornando-se o diretor do FBI com mais tempo de serviço desde J. Edgar Hoover. A sua reputação de integridade foi um fator-chave na sua seleção para tratar da investigação politicamente sensível sobre Trump.

Mas quando a investigação foi concluída, a meio da primeira presidência de Trump, as opiniões sobre Mueller, tal como acontecia com tantas outras coisas na paisagem política americana, estavam em grande parte divididas segundo as linhas partidárias.

Em última análise, a investigação sobre Trump produziu resultados mistos. Os investigadores descobriram dezenas de contatos secretos e muitas vezes de alto nível entre a campanha de Trump e o governo russo, apesar de ambas as partes negarem a existência de quaisquer contatos.

A investigação também destacou a forma como Trump capitalizou avidamente a manipulação eleitoral do Kremlin e que a sua campanha "esperava beneficiar eleitoralmente da informação roubada e divulgada através dos esforços russos".

No entanto, Mueller não estabeleceu que a campanha de Trump tenha conspirado com a Rússia. Também tomou a controversa decisão de não acusar Trump de obstrução, apesar de ter as provas de que necessitava, dizendo que estava proibido de o considerar, porque Trump era o presidente em exercício na altura.

Mueller chega antes de testemunhar perante o Comité Judiciário da Câmara sobre o seu relatório sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, a 24 de julho de 2019 Chip Somodevilla/Getty Images

Mueller foi alvo de alegações implacáveis - e infundadas - de estar a conduzir uma investigação politicamente tendenciosa, apelidada de "caça às bruxas" por Trump, o que prejudicou a sua reputação imaculada de ser altamente considerado por ambos os partidos.

A decisão altamente consequente de Mueller de deixar o relatório de 448 páginas falar por si próprio, em vez de explicar minuciosamente as suas conclusões ao público americano, significou que as suas conclusões foram abafadas pelo fluxo quase constante de mentiras e teorias da conspiração de Trump e dos aliados do presidente.

"Robert Mueller acabou de morrer. Ótimo, ainda bem que está morto", escreveu Trump no Truth Social no sábado. "Ele já não pode fazer mal a pessoas inocentes!"

As consequências da sua sonda continuam a fazer-se sentir. Sob a presidência de Trump, foi nomeado um conselheiro especial para procurar irregularidades no âmbito da própria investigação sobre a Rússia, e essa investigação decorreu de 2019 a 2023.

Continuou a ser uma questão-chave na campanha de 2024, onde Trump atacou regularmente o que chamou de "farsa da Rússia". Reflectindo sobre a sua carreira num podcast da MSNBC de 2021, Mueller disse: "Cada pessoa deve determinar de que forma pode servir melhor os outros de uma forma que os faça acreditar que o seu tempo foi bem empregue".

"Acabei por passar algum tempo no governo e na prática privada, bem como em várias instituições, e cheguei à conclusão de que não importa a forma como escolhemos servir", afirmou.

"A única coisa que pedimos é que trabalhem para o vosso país, para a vossa comunidade." Andrew Goldstein, adjunto de Mueller no gabinete do advogado especial, disse à CNN no sábado: "Posso dizer em meu nome que Bob era uma pessoa extraordinária e um líder cuja dedicação à justiça e ao Estado de direito deve servir de exemplo para todos nós, particularmente nos tempos mais difíceis".

Com a sua ascensão na hierarquia do Departamento de Justiça

Mueller nasceu em Nova Iorque em 1944, numa altura em que o país estava envolvido na Segunda Guerra Mundial.

Obteve o seu diploma de licenciatura na Universidade de Princeton em 1966 e alistou-se nos Fuzileiros Navais no mesmo ano. Combateu na Guerra do Vietname e foi condecorado com uma Estrela de Bronze, um Coração Púrpura, a Cruz de Galhardia do Vietname e duas Medalhas de Comenda da Marinha.

Mueller como tenente da Marinha. Mueller como tenente da Marinha Arquivo Nacional dos EUA

Mueller obteve também um mestrado na Universidade de Nova Iorque, antes de se licenciar em Direito na Universidade da Virgínia.

Depois da faculdade de Direito, Mueller entrou para uma firma de advogados na Califórnia como advogado associado antes de entrar para o gabinete do procurador dos EUA no Distrito Norte da Califórnia em 1976.

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, Mueller oscilou entre empregos em escritórios de advogados e no Departamento de Justiça. Em 1982, Mueller tornou-se procurador-adjunto dos EUA em Massachusetts.

Após um período como sócio de uma firma de advogados em Boston, Mueller regressou ao serviço público, trabalhando até se tornar procurador-geral adjunto para a divisão criminal do DOJ em 1990.

Durante o seu tempo na divisão criminal, Mueller supervisionou vários processos de grande visibilidade, incluindo as condenações do ditador panamiano Manuel Noriega e do mafioso nova-iorquino John Gotti.

Mas as pessoas que o rodeavam descreveram a investigação do atentado de Lockerbie como o caso que teve o maior impacto em Mueller.

Em dezembro de 1988, um voo da Pan Am que viajava de Londres para Nova Iorque foi destruído por uma bomba sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, causando a morte de 270 pessoas.

Mueller conduziu a investigação do atentado e apresentou acusações contra dois homens- um dos quais foi posteriormente absolvido- pelo fabrico da bomba.

Em 2019, o antigo chefe de gabinete de Mueller disse à CNN que, mesmo depois do julgamento, assistiu durante vários anos à cerimónia anual em memória das vítimas de Lockerbie.

Mueller faz um discurso durante uma cerimónia no Lockerbie Memorial Cairn, no Cemitério Nacional de Arlington, em Arlington, Virgínia, que assinala o 23.º aniversário do atentado ao voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia, na quarta-feira, 21 de dezembro de 2011.

Mueller faz um discurso durante uma cerimónia no Lockerbie Memorial Cairn no Cemitério Nacional de Arlington, em Arlington, Virgínia, que assinala o 23.º aniversário do atentado à bomba contra o voo 103 da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia, na quarta-feira, 21 de dezembro de 2011 Manuel Balce Ceneta/AP

Depois da divisão crimina l- onde também supervisionou a criação da primeira unidade dedicada à cibernética da agência- Mueller tornou-se sócio sénior de uma firma de advogados na Virgínia antes de regressar ao DOJ para se juntar à secção de homicídios do gabinete do procurador dos EUA em Washington, DC.

Mueller regressou ao Golden State em 1998 para se tornar procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia.

Liderar o FBI num mundo pós-11 de setembro

Mueller tomou posse como diretor do FBI em setembro de 2001. Uma semana após o início do seu mandato, foi obrigado a mudar o foco do departamento dos crimes domésticos para os esforços antiterroristas na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

Mueller foi um dos principais responsáveis pela política de segurança pós-11 de setembro e recebeu uma autoridade interna sem precedentes através do controverso Patriot Act assinado por Bush.

A lei foi utilizada para justificar a recolha secreta de milhões de dados de comunicações privadas dos americanos e para alargar a utilização pelo governo federal das listas de exclusão aérea, medidas que foram criticadas por visarem desproporcionadamente os americanos árabes e muçulmanos.

O diretor rejeitou as preocupações de que as práticas de vigilância violassem a privacidade dos americanos e, nos seus últimos dias como diretor do FBI, disse à CNN que a troca de informações entre a CIA, o FBI, a Agência de Segurança Nacional e outras agências é "compreensível e absolutamente necessária se quisermos proteger a segurança dos Estados Unidos".

Mueller disse à CNN que "há uma boa hipótese" de os programas de vigilância poderem ter "evitado pelo menos uma parte do 11 de setembro" se tivessem sido implementados antes.

No entanto, essas medidas não conseguiram evitar o devastador atentado bombista na Maratona de Boston, em abril de 2013, o que levou a uma análise mais aprofundada da sua eficácia.

O diretor do FBI, Robert Mueller, segundo a contar da direita à mesa, ouve enquanto o Presidente Barack Obama realiza uma reunião na Sala de Crise sobre a investigação do atentado à Maratona de Boston, a 20 de abril de 2013.

Mueller, o segundo à direita na mesa, ouve enquanto o Presidente Barack Obama realiza uma reunião na Sala de Crise sobre a investigação do atentado à Maratona de Boston, a 20 de abril de 2013 Pete Souza/Casa Branca

Mueller admitiu perante um painel do Congresso que, apesar de um dos suspeitos, Tamerlan Tsarnaev, ter sido colocado numa lista de vigilância de baixo nível que alertava a Alfândega e a Proteção das Fronteiras dos EUA para as suas viagens, não foram tomadas quaisquer medidas em resposta à sua viagem à Rússia, mais de um ano antes do atentado, durante a qual se terá encontrado com militantes islâmicos, segundo o The Washington Post.

Mueller terminou o seu mandato com uma nova tentativa de revisão do departamento e apelou a que a agência desse prioridade às ameaças cibernéticas, que, segundo as suas previsões, iriam ultrapassar o terrorismo como "a ameaça número um para o nosso país". Mueller demitiu-se do cargo de diretor do FBI em setembro de 2013.

Conclusões da investigação Trump-Rússia

Em maio de 2017, Mueller foi nomeado conselheiro especial para supervisionar a investigação sobre o potencial conluio entre os associados da campanha de Trump e a Rússia.

Após anos de investigação, o relatório de 448 páginas de Mueller foi publicado em abril de 2019, concluindo que os investigadores não estabeleceram que a campanha de Trump conspirou com a Rússia.

No entanto, o relatório incluía descobertas significativas que evisceravam as negações públicas de Trump de quaisquer contatos entre a sua campanha e a Rússia.

Mueller descobriu que dois altos responsáveis da campanha de Trump, Paul Manafort e Rick Gates, partilharam sondagens internas da campanha com um espião russo que conheciam de anteriores negócios na Ucrânia.

A administração Biden confirmou, em 2021, que o agente transmitiu dados aos serviços secretos russos, que se imiscuíram ativamente na campanha para ajudar Trump a vencer.

O relatório, juntamente com o subsequente julgamento do conselheiro informal de Trump, Roger Stone, também revelou que a campanha acolheu com agrado a divulgação de e-mails roubados e documentos prejudiciais a Hillary Clinton pela WikiLeaks e viu Stone como um ponto de acesso às fugas de informação, que não hesitou em utilizar.

Mueller descobriu ainda que o filho de Trump, Donald Trump Jr., o genro Jared Kushner e Manafort se encontraram avidamente com um advogado ligado ao Kremlin na Trump Tower em junho de 2016 e esperavam que a reunião fornecesse informações prejudiciais sobre Clinton, embora tal não se tenha concretizado.

O conselheiro especial Robert Mueller faz uma declaração sobre a investigação da Rússia em 29 de maio de 2019 no Departamento de Justiça em Washington, DC.

Mueller faz uma declaração sobre a investigação da Rússia em 29 de maio de 2019, no Departamento de Justiça em Washington, DC Chip Somodevilla/Getty Images

A investigação também revelou que a empresa de Trump procurou um acordo para a Trump Tower Moscovo durante a campanha para presidente em 2016- e que as conversações incluíram alguns altos funcionários do Kremlin- apesar de ter afirmado repetidamente que não tinha atividades comerciais na Rússia.

No total, o relatório documentou pelo menos 77 casos específicos em que a equipa de campanha de Trump, funcionários da administração e membros da família, apoiantes republicanos e os seus associados mentiram ou fizeram afirmações falsas (por vezes não intencionais) ao público, ao Congresso ou às autoridades, de acordo com uma análise da CNN na altura.

No final, foram apresentadas acusações contra 37 pessoas e entidades, e sete pessoas foram condenadas a penas de prisão, incluindo Stone e Manafort, que mais tarde foram perdoados por Trump.

No total, Mueller conseguiu condenações contra seis associados da campanha de 2016 de Trump: Stone, Manafort, Gates, Michael Flynn, Michael Cohen e George Papadopoulos.

No seu relatório, Mueller afirma que as agências de espionagem russas foram responsáveis pelas operações de pirataria informática contra a campanha de Hillary Clinton e o Comité Nacional Democrata, que abalaram a campanha de 2016 com a divulgação pública de e-mails internos embaraçosos e prejudiciais.

Mueller confirmou também que os piratas informáticos russos comprometeram os sistemas eleitorais locais de dois condados da Florida em 2016. Mas as conclusões do relatório foram abafadas pelos ataques do antigo presidente e dos seus aliados.

Mueller optou por permanecer em silêncio, dando ao então Procurador-Geral William Barr a oportunidade de distorcer o relatório para o tornar mais favorável ao seu chefe e permitindo que o antigo presidente aumentasse as suas críticas com mentiras amplamente desmentidas sobre a investigação.

Trump e os seus aliados também tentaram pintar a imagem de que a decisão de Mueller de não apresentar acusações contra o presidente o ilibava, apesar de Mueller ter dito explicitamente o contrário.

Numa rara declaração pública, Mueller deixou claro que estava limitado pelas diretrizes do Departamento de Justiça contra a acusação de um presidente, e sinalizou que a sua investigação de obstrução a Trump poderia ser retomada pelo Congresso.

"Se tivéssemos a certeza de que o Presidente não cometeu claramente um crime, tê-lo-íamos dito", afirmou Mueller. "No entanto, não determinámos se o Presidente cometeu um crime."

Alguns meses mais tarde, Mueller testemunhou com relutância perante o Congresso, em julho de 2019, durante o qual se mostrou trémulo e derrotado, permitindo ainda que as suas conclusões fossem abafadas.

Mueller deixou que os republicanos falassem por cima dele e, por vezes, recusou-se a responder quando teve oportunidade de o fazer. Na altura, duas fontes próximas de Mueller disseram à CNN que queria manter as suas respostas o mais próximo possível do relatório.

Mas a audição no Congresso deixou claro que uma abordagem "by the book" não seria páreo para as tentativas cada vez mais intensas de desacreditar o trabalho do DOJ.

Nos anos que se seguiram, Trump e os seus aliados reforçaram a retórica utilizada em torno da investigação de Mueller para semear a desconfiança no Departamento de Justiça.

Mas, nesta troca de impressões, o que talvez se tenha perdido durante o testemunho de Mueller foram os seus avisos sobre futuras interferências eleitorais por parte da Rússia e de outros países.

"Espero que isto não seja o novo normal", disse Mueller ao Congresso. "Mas receio que sim."