Primeiro-ministro esloveno Robert Golob reivindica vitória nas legislativas

Agência Lusa , NM
Há 27 min
Eslovénia primeiro-ministro Robert Golob (Harry Nakos/AP, file)

De acordo com os resultados quase finais divulgados pela Comissão Eleitoral, o partido liberal do primeiro-ministro cessante encontra-se numa situação de “empate técnico” com o partido de Janez Jansa nas legislativas

O primeiro-ministro esloveno, o liberal Robert Golob, reivindicou a vitória nas eleições legislativas deste domingo, conquistando 29 mandatos parlamentares contra 28 para o partido nacionalista do ex-primeiro-ministro pró-Trump, Janez Jansa.

“Foi uma disputa renhida. Todos os que votaram, votaram na democracia, não apenas no Partido da Liberdade”, declarou Robert Golob, no primeiro discurso da noite eleitoral, acrescentando que deseja garantir “um futuro melhor para todos” durante o seu “próximo mandato”.

De acordo com os resultados quase finais divulgados pela Comissão Eleitoral, o partido liberal do primeiro-ministro cessante encontra-se numa situação de “empate técnico” com o partido de Janez Jansa nas legislativas deste domingo na Eslovénia.

O Movimento para a Liberdade (GS), de Golob, obteve 28,55% dos votos e o Partido Democrático Esloveno (SDS), de Jansa, 28,21%, após a contagem de 98,16% dos boletins de voto, com uma participação muito elevada, superior a 68%.

Temas: Robert Golob Eslovénia

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