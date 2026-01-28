"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

Há 1h e 17min

Fonte diplomática citada pelo POLITICO diz que o primeiro-ministro eslovaco parecia "traumatizado" pelo encontro, caracterizando Trump como estando "fora de si"

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, disse aos líderes da União Europeia (UE) que ficou "chocado" com o estado de espírito de Donald Trump após uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, na semana passada. A informação foi confirmada ao POLITICO por cinco diplomatas europeus informados sobre a conversa.

Fico, um dos poucos líderes da UE que frequentemente apoia as posições de Trump, expressou preocupação com o "estado psicológico" do presidente norte-americano. Segundo dois dos diplomatas, o chefe de governo eslovaco utilizou a palavra "perigoso" para descrever a postura de Trump durante o encontro presencial na residência de Mar-a-Lago, na Florida, realizado a 17 de janeiro.

Um diplomata referiu que Fico parecia "traumatizado" pelo encontro, caracterizando Trump como estando "fora de si". Embora os diplomatas não soubessem os detalhes exatos do que Trump disse para desencadear tal reação, a descrição contrasta com a postura pública habitualmente pró-Trump do líder eslovaco.

As declarações de Fico são particularmente relevantes, uma vez que o primeiro-ministro é um dos líderes europeus mais próximos de Trump. No passado, Fico gabou-se do seu acesso ao presidente americano e manifestou o seu apoio à abordagem de Washington à guerra russo-ucraniana num vídeo publicado no Facebook após a reunião em Mar-a-Lago.

As revelações de Fico aos seus homólogos europeus ocorreram em Bruxelas, a 22 de janeiro, à margem de uma cimeira de emergência da UE. O encontro tinha como objetivo discutir as relações transatlânticas, na sequência das ameaças de Trump sobre a compra da Gronelândia e a imposição de tarifas aduaneiras a países europeus.

De acordo com as fontes diplomáticas, que falaram sob condição de anonimato dada a sensibilidade do tema, os comentários do primeiro-ministro eslovaco não foram feitos na mesa formal de negociações, mas sim numa conversa informal com alguns líderes e altos funcionários da UE.

As preocupações privadas de Robert Fico contrastam fortemente com o relato público que fez da sua visita a Mar-a-Lago. Num vídeo publicado no Facebook, Fico afirmou que o convite para a residência de Trump era um sinal de "grande respeito e confiança".

Contactada sobre estas declarações, a Casa Branca rejeitou o relato. Anna Kelly, porta-voz da administração norte-americana, classificou as informações como "notícias absolutamente falsas vindas de diplomatas europeus anónimos que tentam ser relevantes". Kelly garantiu que "a reunião em Mar-a-Lago foi positiva e produtiva".

Um alto funcionário da administração, que esteve presente no encontro, afirmou não se recordar de momentos constrangedores, descrevendo a reunião como "agradável, normal" e com momentos de descontração captados pelos fotógrafos oficiais.