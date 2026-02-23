Detido pela morte dos pais, Nick Reiner declara-se inocente em tribunal

Não foi concedida qualquer fiança
Nick Reiner, o jovem de 32 anos acusado de dois crimes de homicídio em primeiro grau relacionados com o esfaqueamento fatal dos seus pais, o famoso realizador Rob Reiner e a fotógrafa Michele Singer Reiner, declarou-se inocente num tribunal de Los Angeles, esta segunda-feira.
Reiner renunciou ao seu direito a uma audiência preliminar rápida e não foi concedida qualquer fiança. Reiner, que tinha a cabeça rapada, vestia um fato-macaco castanho da prisão e tinha algemas nos pulsos.
A audiência preliminar está marcada para 29 de abril.
A CNN contactou o Ministério Público e o gabinete do defensor público para obter comentários.
Rob e Michele Reiner foram encontrados mortos na sua casa de Los Angeles no final do ano passado.
Reiner está detido desde que foi levado pelas autoridades, em dezembro.
As acusações implicam uma pena máxima de prisão perpétua sem liberdade condicional ou a pena de morte, embora os procuradores ainda não tenham decidido se pretendem aplicar a pena de morte neste caso.
No mês passado, Reiner não se pronunciou durante a sua acusação inicial porque o seu advogado de alto nível, Alan Jackson, se retirou do caso. A defensora pública adjunta Kimberly Greene representa-o agora, de acordo com o gabinete do Defensor Público do Condado de Los Angeles.
"O gabinete do Defensor Público reconhece que esta é uma tragédia inimaginável para a família Reiner e para a comunidade de Los Angeles. Os nossos corações estão com a família Reiner enquanto eles atravessam este momento difícil", disse Garcia numa declaração na altura. “Pedimos a vossa paciência e compaixão à medida que o caso avança no processo legal, pois estes assuntos são complicados e requerem uma análise cuidadosa.”
Jackson disse aos repórteres na época que, embora sua equipa ainda esteja comprometida com Reiner e os seus melhores interesses, circunstâncias além do seu controlo ou de Reiner “tornaram impossível” que a equipa de defesa continuasse a representá-lo.
Jackson também disse que, depois de investigar o assunto, a defesa acredita que “de acordo com as leis deste estado, de acordo com a lei na Califórnia, Nick Reiner não é culpado de assassínio”.
Os procuradores dizem que Reiner esfaqueou os pais até à morte nas primeiras horas da manhã, no quarto principal da casa da família. Um membro da família já tinha dito aos detetives que Reiner também vivia na propriedade numa casa de hóspedes e que tinha discutido com o pai na festa de Conan O'Brien na noite anterior.
Reiner tem falado abertamente sobre as suas lutas contra a toxicodependência, a saúde mental e a sua experiência de múltiplas passagens pela reabilitação. Em 2015, canalizou as suas experiências para um filme que co-escreveu sobre uma família que luta contra a dependência de uma criança, que o seu pai realizou.
Rob e Michele Reiner tiveram três filhos juntos - Jake, Romy e Nick. Rob Reiner era também pai da filha Tracy, de 61 anos, que adotou durante um casamento anterior com Penny Marshall.
Rob Reiner era uma figura muito querida em Hollywood. O seu papel de destaque como ator surgiu em 1971 na série televisiva “All in the Family”, na qual interpretou Mike Stivic, o genro de Archie e Edith Bunker. Rob Reiner ganhou dois prémios Emmy pelo papel.
Como ator e realizador, ao longo da sua estimada carreira de décadas, o seu trabalho incluiu tudo, desde comédias de culto como “A Princesa Noiva” a comédias românticas clássicas como “Quando Harry Conheceu Sally” e o drama jurídico nomeado para um Óscar “Uma Questão de Honra”.