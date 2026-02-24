Filho do realizador Rob Reiner declara-se inocente do homicídio dos pais

Agência Lusa , AM
Há 26 min
Nick Reiner enfrenta a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ou mesmo a pena de morte

Nick Reiner, filho do realizador Rob Reiner, declarou-se segunda-feira inocente, num tribunal de Los Angeles, da acusação de homicídio dos seus pais em dezembro.

Os corpos do seu pai, conceituado cineasta conhecido por filmes como "When Harry Met Sally…" ("Harry e Sally - Feitos Um Para o Outro") e  "A Few Good Men" ("Questão de Honra"), e da sua mãe, a fotógrafa Michele Singer Reiner, foram encontrados mortos no dia 14 de dezembro, na sua casa, no bairro nobre de Brentwood, em Los Angeles.

O diretor, de 78 anos, e a mulher, de 70, foram mortos à facada.

A saúde mental do seu filho mais novo, que tem um historial de abuso de substâncias e foi diagnosticado com esquizofrenia há alguns anos, será provavelmente um fator central neste caso.

Enfrenta a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, ou mesmo a pena de morte, uma vez que esta não foi formalmente abolida na Califórnia — o estado, governado por democratas, instituiu uma moratória sobre a pena capital apenas em 2019.

Nesta fase, é comum declarar-se inocente, independentemente da estratégia subsequente da defesa.

Nick Reiner não teve direito a fiança e permanecerá sob custódia até à sua próxima audiência, marcada para 29 de abril.

Esta audiência estava originalmente agendada para janeiro, mas foi adiada porque o seu advogado, Alan Jackson, abandonou o caso.

Esta decisão deveu-se a "circunstâncias fora do nosso controlo", explicou o advogado, de renome em Hollywood por ter defendido Harvey Weinstein e Kevin Spacey.

O advogado, porém, especificou que estava "legal e eticamente" impedido de explicar a sua desistência.

Mas insistiu em partilhar a sua análise do caso e afirmou que "Nick Reiner não é culpado de homicídio".

O tribunal nomeou um defensor oficioso para o representar.

Nick Reiner vivia num anexo na propriedade dos seus pais. Na noite anterior aos homicídios, terá interrompido uma festa organizada pelo comediante Conan O'Brien, para a qual ele e os pais tinham sido convidados, segundo a imprensa norte-americana.

De acordo com a mesma fonte, o filho e o pai terão tido uma discussão violenta no local.

Segundo uma fonte próxima da família que falou ao New York Times, os Reiner tinham um jantar marcado com o ex-presidente Barack Obama e a sua mulher Michelle no dia da tragédia e aparentemente tinham agendado uma massagem para esse dia.

Um massagista dirigiu-se a casa de ambos e, como não obteve resposta, contactou a filha do casal, Romy Reiner, segundo o jornal.

Foi ela quem encontrou o corpo do pai, antes de os paramédicos encontrarem o corpo da mãe.

A polícia deteve Nick Reiner a alguns quilómetros do local do crime, nessa mesma noite.

