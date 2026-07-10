Organização do NOS Alive apresentou queixa à ASAE após anúncio de venda de convite publicado por jornalista da RTP

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Promotora diz que comunicou à ASAE um anúncio de venda de um convite, prática que considera ilegal. Rita Marrafa de Carvalho afirma que desconhecia tratar-se de uma oferta e retirou o anúncio após ser alertada. No primeiro dia do festival, a PSP deteve dois indivíduos pelo crime de especulação e apreendeu quatro bilhetes com um valor total de 510 euros

A organização do NOS Alive apresentou uma participação à ASAE na sequência de um anúncio de venda de um convite para o primeiro dia do festival, publicado nas redes sociais pela jornalista da RTP Rita Marrafa de Carvalho.

À CNN Portugal, a promotora Everything Is New esclareceu que a denúncia foi efetuada no âmbito do procedimento habitualmente adotado quando são detetadas situações de venda de convites ou de revenda de bilhetes por valor superior ao preço facial.

"A lei é clara: os convites, por não terem valor comercial, não podem ser vendidos e os bilhetes não podem ser revendidos por preço superior ao respetivo valor facial..

Soubemos posteriormente que um dos anúncios comunicados à ASAE correspondia a uma publicação efetuada por uma jornalista, na qual era anunciada a venda de um bilhete que, afinal, correspondia a um convite”, referiu a organização.

Aliás, no primeiro dia do NOS Alive, as autoridades intensificaram a fiscalização ao fenómeno da revenda ilegal.

Segundo dados da PSP enviados à CNN Portugal, foram detidos dois indivíduos pelo crime de especulação e apreendidos quatro bilhetes para o festival, com um valor total de 510 euros.

A operação integrou ações de fiscalização realizadas no recinto e nas zonas envolventes do evento, com o objetivo de combater a venda irregular de bilhetes acima do preço legalmente permitido.

No que diz respeito ao episódio relacionado com Rita Marrafa de Carvalho, a Everything Is New sublinhou que os convites não têm valor comercial e não podem ser vendidos, enquanto os bilhetes não podem ser revendidos acima do respetivo valor facial.

Por esse motivo, acrescentou, "sempre que são identificados anúncios que possam configurar uma infração, a situação é comunicada à ASAE para apreciação". A Everything Is New sublinhou ainda que o procedimento é aplicado de forma uniforme, independentemente da identidade dos envolvidos. "Sempre que detetamos, nas redes sociais ou por qualquer outro meio, anúncios de venda de convites ou de revenda de bilhetes por valor superior ao respetivo preço facial, comunicamos essas situações à ASAE", acrescentou.

A promotora revelou ainda que apenas mais tarde soube que um dos anúncios comunicados à ASAE correspondia a uma publicação efetuada pela jornalista da RTP. "Nessa situação, como em todas as demais que identificamos, limitámo-nos a adotar o procedimento normal e uniforme seguido nestes casos, cabendo à ASAE apreciar os factos e atuar nos termos da lei", afirmou.

Entretanto, Rita Marrafa de Carvalho reagiu através de um comunicado publicado no Instagram. A jornalista explicou que o filho, Miguel, recebeu o bilhete como presente de aniversário quando fez 15 anos.

"O Mi fez 15 anos. Um colega deu-lhe um bilhete para o NOS Alive", escreveu. Segundo a jornalista, o filho não pretendia ir ao festival e decidiu oferecer o bilhete à irmã, mas esta recusou por estar em período de exames. "Não querendo perder o dinheiro da prenda, pediu-me para o colocar à venda", acrescentou.

Rita Marrafa de Carvalho afirmou que tomou conhecimento de que Álvaro Covões, responsável pela Everything Is New, tinha apresentado queixa relativamente à publicação e que o contactou de imediato para prestar esclarecimentos. "Informou-me que aquele era um bilhete oferecido a uma autarquia. Expliquei que desconhecia que era essa a origem do bilhete. Retirei de imediato o post. O bilhete NÃO foi vendido", escreveu.

Numa adenda ao comunicado, Rita Marrafa de Carvalho acrescentou que "em lugar algum do bilhete oferecido" ao filho estava inscrito "oferta" ou "proibida a venda", mas na verdade o valor constava do bilhete anunciado - zero euros. Mais, estava claramente identificado o número do bilhete associado a um convite da CMO ( Câmara municipal de Oeiras).

A publicação inicialmente colocada nas redes sociais referia que "Mariana (filha mais velha de Rita Marrafa de Carvalho) quer vender o seu bilhete (a preço muito económico) para o NOS Alive". No comunicado divulgado posteriormente, a jornalista explicou, contudo, que o bilhete tinha sido oferecido ao filho Miguel como presente de aniversário. A referência a "Mariana" no anúncio não foi esclarecida no comunicado divulgado pela jornalista nem tão pouco por que razão escreveu que o filho mais novo não queria perder o dinheiro da “prenda” que lhe foi oferecida no valor de 40 euros quando o preço visível no bilhete era de 0 euros e por essa razão tentou vende-lo.

Após a polémica, a jornalista da RTP e coordenadora da programa de investigação “A prova dos factos” retirou o anúncio da venda e anunciou que os pais tinham dado ao filho mais novo o dinheiro que ele esperava ter recebido de presente.