PJ e Governo alertam para perigo da radicalização e dos conteúdos de ódio 'online'

Agência Lusa , AM
Há 47 min
Quando se percebe a ideia, começa-se a ver a “merdificação” por todo o lado - não só online, mas em toda a economia. Aleksandr Zubkov/Moment RF/Getty Images

Luís Neves disse que os jovens são particularmente vulneráveis e alertou que a PJ já identificou casos em Portugal

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) e a ministra da Justiça alertaram, durante a apresentação da nova campanha da PJ "Ódio 'online' mata 'offline’", para o perigo da radicalização e dos conteúdos de ódio 'online'.

A propósito da conferência “Prevenção da Radicalização Online de Crianças e Jovens”, que decorre hoje no edifício da PJ, em Lisboa, o diretor nacional da PJ sublinhou que “radicalização é o processo de transformação pessoal de crianças e jovens que conduz ao extremismo violento”.

Luís Neves disse que os jovens são particularmente vulneráveis e alertou que a PJ já identificou casos em Portugal.

“Os conteúdos de ódio 'online' entre jovens não surgem do nada. Eles costumam ser resultado de uma combinação de fatores sociais, psicológicos, tecnológicos e culturais”, disse.

Segundo o diretor nacional da PJ, esses fatores passam pela procura de identidade e sentimento de pertença, pelo algoritmo das redes sociais, pelo anonimato e desresponsabilização, falta de educação digital e pensamento crítico, frustrações sociais e económicas e ainda a influência de figuras públicas.

O responsável esclareceu ainda que há vários tipos de radicalização, que assentam sobretudo nas diferenças religiosas, de género, de orientação sexual e políticas.

Estas diferenças “criam as pré-condições motivacionais e cognitivas ideais para a violência terrorista, alimentada pelo ódio e pelos preconceitos”, acrescentou.

Antes da apresentação do vídeo da campanha “ódio 'online' mata 'offline'”, que contém imagens reais provenientes das investigações da PJ, Luís Neves disse ainda que “são preocupantes os indicadores do aumento do ‘crime as a service”, em que estruturas criminosas “colocam ao dispor ferramentas digitais ilícitas, que incluem o recurso a inteligência artificial, com vista à expansão do fenómeno, através da radicalização e recrutamento, em especial de crianças e jovens”.

Luís Neves defendeu ainda que o Plano de Ação de Prevenção da Radicalização e dos Extremismos Violentos e do Recrutamento para o Terrorismo deve ser público.

“Se é desejado e pretendemos que todos façam parte deste combate, e falo da sociedade civil, todos devem ter conhecimento do plano”, sublinhou.

Já a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, falou também sobre prevenção, referindo que esta não se faz apenas “com proibições de vigilância”. “Tem de ser ancorada na literacia digital, no pensamento crítico, na educação para os direitos humanos, e na capacitação dos professores e técnicos para reconhecer os sinais de risco e saberem como agir, com respostas integradas à sua disposição”, acrescentou Rita Alarcão Júdice.

Temas: Rita Alarcão Júdice Polícia Judiciária Luís Neves

País

02:00

Serra da Estrela: acessos à torre estão encerrados devido à neve e nevoeiro

Há 11 min

PJ e Governo alertam para perigo da radicalização e dos conteúdos de ódio 'online'

Há 47 min

Fogo em habitação de Penafiel deixa sete moradores desalojados

Há 48 min
03:11

Operação Marquês: julgamento retomado. Previstos depoimentos em vídeo de três testemunhas que morreram desde que a investigação começou

Há 1h e 25min
Mais País

Mais Lidas

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

11 jan, 08:00

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

11 jan, 20:12

"Esperemos que eles nos deem aquecimento": frio intenso do inverno atinge habitantes de Kiev, enquanto a Rússia intensifica ataques

Ontem às 10:35

Cotrim de Figueiredo nega acusações de assédio de ex-assessora: "Perguntem às dezenas de mulheres que trabalham comigo"

Ontem às 17:59

Dois terços das pessoas com cancro já não morrem da doença

Ontem às 07:07

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00