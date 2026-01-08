Mais de 100 jerricans de gasolina encontrados a boiar no rio Sado serviam rede de narcotráfico

Sofia Garcia
Ontem às 19:01
Mais de 100 jerricans de gasolina encontrados a boiar no rio Sado serviam rede de narcotráfico (DR)

Polícia Marítima não tem dúvidas de que tudo isto serviria uma cadeia logística de abastecimento de uma rede de narcotráfico a operar, pelo menos, de passagem pelo nosso país

O que parecia ser apenas mais um avistamento de objetos a boiar no rio Sado acabou por revelar uma operação logística clandestina ao serviço do narcotráfico, confirmada à CNN Portugal pela Polícia Marítima (PM).

O alerta à Polícia Marítima chegou esta quinta-feira, cerca das 08:00 da manhã, por manobrares de um ferry-boat, que faz a travessia Setúbal-Tróia. A PM avançou para o local, iniciou as buscas e, cerca de 30 minutos depois, conseguiu localizar a lancha, junto à zona da caldeira de Tróia. 

No interior foram encontrados vários jerricans de 25 e 30 litros de gasolina e dezenas de mantimentos, comida e material logístico. A investigação em curso não tem dúvidas de que tudo isto serviria uma cadeia logística de abastecimento de uma rede de narcotráfico a operar, pelo menos, de passagem pelo nosso país.

A esta hora, os agentes da PM continuam a recolher do rio os vários jerricans que ficaram para trás. Antes das 18h30 já tinham sido recolhidos mais de 100, perfazendo aproximadamente um total de mil litros de gasolina 98, - o equivalente a cerca de 6 mil euros.

A CNN Portugal sabe que, apesar de a investigação estar ainda numa fase preliminar, a prova e indícios recolhidos permitem concluir que, muito provavelmente, o abastecimento serviria para manter embarcações ligadas ao tráfico de droga no mar, evitando deslocações a terra por parte dos traficantes, e reduzindo assim o risco de serem apanhados pelas autoridades. 

Certo é que a Polícia Marítima não tem dúvidas quanto à ligação direta ao narcotráfico, tratando-se de uma cadeia logística essencial para este tipo de crime.

Quanto aos tripulantes da embarcação ilegal, abandonaram a lancha e colocaram-se em fuga, deixando para trás todo o material. Com esta intervenção acredita-se que a PM tenha conseguido travar uma parte importante e essencial ao circuito logístico que alimenta a rede de narcotráfico que pretendia operar na costa portuguesa, representando um prejuízo de milhares de euros. 

A recolha dos jerricans e do restante material ainda está em curso e deverá ultrapassar largamente a centena de recipientes. Todo o material apreendido será anexado como prova para seguimento do processo.

Este tipo de logística marítima, sofisticada, tem vindo a ser cada vez mais utilizada por redes de tráfico de droga, que recorrem a abastecimentos em alto mar para manter as embarcações operacionais durante longos períodos, longe do controlo das autoridades.

