"Grupo de jovens estava a dar mergulhos e um desapareceu": procura-se adolescente de 17 anos no rio Douro

Há 1h e 7min

Na operação de buscas está a equipa de mergulhadores dos Sapadores do Porto, elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva Vidas.

Um jovem de 17 anos desapareceu esta terça-feira no rio Douro, junto à margem do Porto, depois de, em conjunto com um grupo de amigos, ter mergulhado na água, disse à Lusa fonte da capitania do Douro.

“Um grupo de jovens estava a dar mergulhos e um desapareceu”, relatou a mesma fonte.

Segundo o capitão Rui Lampreia, o alerta foi dado cerca das 15:15 por um dos amigos do jovem que desapareceu entre o Cais da Secil e o Cais do Ouro, no Porto.

Na operação de buscas está a equipa de mergulhadores dos Sapadores do Porto, elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva Vidas.