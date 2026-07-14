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"Grupo de jovens estava a dar mergulhos e um desapareceu": procura-se adolescente de 17 anos no rio Douro

Agência Lusa , PF
Há 1h e 7min
Jovens mergulham no rio Douro, no Porto, para combater o calor (Lusa/José Coelho)
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Na operação de buscas está a equipa de mergulhadores dos Sapadores do Porto, elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva Vidas.

Um jovem de 17 anos desapareceu esta terça-feira no rio Douro, junto à margem do Porto, depois de, em conjunto com um grupo de amigos, ter mergulhado na água, disse à Lusa fonte da capitania do Douro.

“Um grupo de jovens estava a dar mergulhos e um desapareceu”, relatou a mesma fonte.

Segundo o capitão Rui Lampreia, o alerta foi dado cerca das 15:15 por um dos amigos do jovem que desapareceu entre o Cais da Secil e o Cais do Ouro, no Porto.

Na operação de buscas está a equipa de mergulhadores dos Sapadores do Porto, elementos da Polícia Marítima e da Estação Salva Vidas.

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Temas: Rio Douro Jovem Mergulho Sapadores do Porto
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