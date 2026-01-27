Zona ribeirinha da Régua encerrada devido à subida do caudal do Douro

Há 1h e 48min

Foi ativado o alerta amarelo de cheias na bacia hidrográfica do Douro por causa da chuva intensa que se tem feito sentir e do degelo, depois da queda de neve que, na semana passada, atingiu o Norte do país

A Câmara da Régua encerrou temporariamente a ciclovia e os dois cais fluviais por causa da subida do caudal do Douro e, em Amarante, o município alertou para o risco de cheias na zona ribeirinha do Tâmega.

O município do Peso da Régua, no distrito de Vila Real, justificou a interdição com razões de segurança pedindo para que a sinalização existente no local seja respeitada e que não sejam ultrapassadas as barreiras de proteção.

Assim, perante a subida do caudal do rio Douro, o município decidiu encerrar temporariamente os cais da Régua e da Junqueira e a ciclovia que se estende mesmo junto ao leito do rio.

Em Amarante, distrito do Porto, o município emitiu um aviso à população em que adverte que a manutenção de caudais elevados e as descargas da barragem de Daivões, no rio Tâmega, afluente do Douro, poderão provocar inundações em zonas vulneráveis, nomeadamente na Rua 31 de Janeiro.

Por isso, recomendou que sejam respeitados os perímetros de segurança que venham a ser implementados, que sejam protegidos bens essenciais e documentos importantes e que se evite circular ou estacionar em zonas ribeirinhas.

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Amarante, Ricardo Vieira, disse à agência Lusa que durante a manhã o caudal do Tâmega baixou, mas advertiu que, pelas 11:15, chovia nesta região.

“Está em quatro metros neste momento. A partir dos quatro e 10 é preocupante para nós, porque começa a entrar nas caves de algumas das lojas da Rua 31 de Janeiro”, disse, explicando que, historicamente, os moradores e comerciantes daquela rua são os mais afetados porque é a zona mais próxima do rio.

Ricardo Vieira referiu ainda que o município “disponibiliza ajuda” caso seja preciso retirar equipamentos ou bens e referiu que as atenção vão estar centradas no caudal do rio devido às preocupações decorrentes das descargas em Espanha, quer no rio Tâmega quer no Douro, ainda na barragem de Daivões, localizada em Ribeira de Pena, acima de Amarante, da chuva e do degelo.

O vereador disse que, em Amarante, moradores e comerciantes já estão habituados à subida das águas do Tâmega e sabem os cuidados que devem ter, mas, acrescentou, que os serviços municipais andam já desde segunda-feira na rua.

Também no rio Tâmega, mas em Chaves, distrito de Vila Real, o município alertou para o agravamento das condições meteorológicas e para o risco de inundações em zonas ribeirinhas e áreas historicamente vulneráveis.

Por causa da chuva e do vento, têm ocorrido na região situações relacionadas com quedas de árvores, quedas de muros ou movimentos de massas que provocaram alguns cortes ou condicionamentos de estradas.

Ainda no distrito de Vila Real, em Santa Marta de Penaguião, devido à intensidade da água, a barreira de proteção da ponte do Corgo, na Estrada Municipal 1305, entre São João de Lobrigos e Alvações do Corgo, cedeu, e, segundo o município, a estrada de Alvações a Peso da Régua bem como o acesso entre Lobrigos e Alvações, estavam intransitáveis pelas 10:30.

Em Vila Real, a Estrada Municipal para a aldeia de Paredes-Adoufe estava também cortada devido a uma derrocada, sendo que a alternativa à Estrada Nacional 2 é a ligação por Escariz.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Joseph por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco vão estar também sob aviso laranja e Aveiro a amarelo a partir das 12:00 de hoje e até às 06:00 de quarta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros.