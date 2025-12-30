Copacabana prepara passagem de ano com 1,2 mil drones e espetáculo pirotécnico

Agência Lusa , MJC
30 dez 2025, 17:01
Celebração a Yemanjá em Cobacabana, Rio de Janeiro (AP)

Vão atuar ao longo da orla artistas como Gilberto Gil e Ney Matogrosso, no Palco Rio, em frente ao Copacabana Palace

 A emblemática praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, prepara-se para acolher mais de dois milhões de pessoas com um espetáculo de pirotecnia e com 1.200 'drones', num ‘show’ em homenagem à cidade brasileira.

A prefeitura do Rio de Janeiro promete fazer “história”: “19 balsas distribuídas ao longo da orla, quase o dobro do número utilizado em 2024, e 12 minutos de espetáculo pirotécnico no céu, o maior já realizado no Rio de Janeiro”.

O espetáculo contará, na passagem de 31 de dezembro de 2025 para 01 de janeiro de 2026, com 1.200 'drones', em homenagem à cidade, com imagens sincronizadas aos fogos de artifício e acompanhada de uma trilha sonora especial, do DJ Alok.

A programação conta ainda com música, arte e cultura em 13 palcos espalhados por toda a cidade.

Vão atuar ao longo da orla artistas como Gilberto Gil e Ney Matogrosso, no Palco Rio, em frente ao Copacabana Palace.

Para além disso, atuarão ainda artistas como Belo, Alcione, João Gomes e Iza.

Além de Copacabana, a tradicional queima de fogos será realizada em outros pontos do Rio de Janeiro: “no Flamengo (em três balsas, com 10 minutos de duração), na Igreja da Penha (oito minutos), no Parque Oeste (seis minutos) e no Parque Realengo (seis minutos). E não é só isso. A festa contará ainda com outros 10 palcos: Parque Realengo, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Parque Oeste, Penha, Madureira, Piscinão de Ramos,

