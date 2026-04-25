Homem de 36 anos morre na praia de Sesimbra

Há 3h e 26min

Alerta foi dado às 15:31 de sexta-feira

Um homem, de 36 anos, morreu, na sexta-feira, depois de alegadamente ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória enquanto se encontrava a banhos na praia do Rio da Prata, na zona do Meco, concelho de Sesimbra.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indicou que o alerta foi dado às autoridades, às 15:31, por populares que se encontravam naquela praia, relatando que se encontrava “uma pessoa em decúbito dorsal na água”.

Segundo a AMN, foram então ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal e dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Quando as autoridades chegaram ao local, a vítima, de nacionalidade brasileira, “já tinha sido retirada da água por um popular, encontrando-se em paragem cardiorrespiratória, tendo os elementos da VMER iniciado manobras de reanimação”, referiu.

Apesar das manobras de reanimação realizadas, a Autoridade Marítima Nacional salientou que “não foi possível reverter a situação de paragem cardiorrespiratória”, pelo que o óbito foi declarado no local pelo médico da VMER.

“O corpo da vítima foi posteriormente transportado pelos bombeiros, acompanhado pelos elementos da Polícia Marítima, para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Península de Setúbal, após contacto com o Ministério Público”, adiantou.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio aos familiares da vítima.