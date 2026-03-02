Identificado quadro de Rembrandt desaparecido desde 1960

Há 1h e 16min

Foi identificado por especialistas do Rijksmuseum de Amesterdão

Um quadro intitulado “Visão de Zacarias no Templo”, de 1633, foi identificado por especialistas do Rijksmuseum de Amesterdão como sendo da autoria de Rembrandt, anunciou o museu nacional neerlandês.

Em comunicado sobre a pintura que desapareceu de circulação em 1961 depois de ter sido excluída da obra de Rembrandt e adquirida por um privado, o museu referiu que foram utilizadas as mesmas técnicas de análise que estão a ser usadas na “Operação Ronda da Noite” e feita uma comparação próxima com outras obras do mesmo período.

“Análise de materiais, semelhanças estilísticas e temáticas, alterações feitas por Rembrandt e a qualidade geral da pintura sustentam a conclusão de que é um trabalho genuíno de Rembrandt van Rijn”, pode ler-se no texto do museu, que refere que vai colocar o quadro em exibição a partir de quarta-feira.

Citado no mesmo comunicado, o diretor do Rijksmuseum, Taco Dibbits, realçou o quão “maravilhoso é que o público possa saber mais sobre o jovem Rembrandt”, que criou este quadro pouco depois de se mudar de Leiden para Amesterdão.

Segundo o museu, a pintura retrata a história bíblica do padre Zacarias, que é visitado no templo pelo arcanjo Gabriel e revela a Zacarias que, apesar da idade avançada, ele e a mulher vão ter um filho, de nome João Baptista.

O quadro voltou ao conhecimento do Rijksmuseum depois de um contacto pelo proprietário.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn nasceu em 1609 em Leiden, nos Países Baixos, e morreu em 1669 em Amesterdão, para onde se mudou cedo na vida. É considerado um dos maiores “contadores de histórias da História da Arte”, como lembra a Enciclopédia Britânica.