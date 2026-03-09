Disparados vários tiros à porta da casa de Rihanna. Uma mulher foi detida

CNN , Alli Rosenbloom
Há 46 min
Rihanna (Gilbert Flores/WWD/Getty Images)

Cantora deu recentemente à luz o terceiro filho

Uma pessoa foi detida após disparos repetidos contra a casa de Rihanna, em Beverly Hills, na Califórnia.

O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que o incidente ocorreu às 13:20 (hora do Pacífico, menos sete horas que em Portugal continental) deste domingo, 8 de março. Segundo a polícia, foram disparados entre cinco a sete tiros, atingindo o portão da casa, mas não a residência em si, e não houve feridos, embora houvesse pessoas dentro da casa.

A polícia informou que uma mulher com cerca de 30 anos foi detida.

A artista e empresária, que já vendeu milhões de discos, deu à luz o terceiro filho em setembro do ano passado, depois de ter revelado a gravidez na Met Gala, em maio.

Há um ano, Rihanna disse ter "desvendado o segredo" para o seu nono álbum. Notícias recentes indicam que esteve em estúdio recentemente; o seu mais recente álbum foi "Anti", de 2016.

A CNN contactou os representantes de Rihanna.

Temas: Rihanna Tiroteio Los Angeles Califórnia

Música

Disparados vários tiros à porta da casa de Rihanna. Uma mulher foi detida

Há 46 min

Britney Spears detida por condução sob o efeito de álcool

5 mar, 19:56

Bryan Adams marca concertos para Porto e Lisboa em novembro

27 fev, 10:34

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

24 fev, 23:46
Mais Música

Mais Lidas

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Wall Street começa a chamar a atenção para os "ecos" da pior crise do século

7 mar, 17:08

Simulámos um ataque ao Irão com a IA usada pelo Pentágono e o resultado é "o pior de todos os cenários"

7 mar, 22:00

Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia

Ontem às 23:15

Este país rico em petróleo tem travado a ação climática. Está discretamente a construir um império de energia limpa

7 mar, 15:00

O Irão tem "dois motivos principais" para atacar os países vizinhos e há uma escalada que pode mudar tudo

Ontem às 07:00

Voo da TAP para Miami divergiu para Ponta Delgada devido a caso de odores

6 mar, 23:27

“Foram 12 anos de inferno”. Madalena foi vítima de violência, sobreviveu e, hoje, é uma mulher “louca pela vida”

Ontem às 09:00

"Já não é daqui a dois anos, está a acontecer agora": a IA vai mesmo "destruir" vários empregos e "o que estamos a ver é a fronteira do que pode ser o nosso futuro"

7 mar, 09:00

Depois do Irão e da Venezuela, Kim Jong-un tem de decidir como lidar com Trump

Ontem às 17:47

Porque sobe mais o preço do gasóleo do que o da gasolina

6 mar, 21:19

Países do Golfo Pérsico condenam "ataques nefastos" ao Kuwait e Bahrein

Ontem às 07:59