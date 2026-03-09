Disparados vários tiros à porta da casa de Rihanna. Uma mulher foi detida

Há 46 min

Cantora deu recentemente à luz o terceiro filho

Uma pessoa foi detida após disparos repetidos contra a casa de Rihanna, em Beverly Hills, na Califórnia.

O Departamento de Polícia de Los Angeles confirmou que o incidente ocorreu às 13:20 (hora do Pacífico, menos sete horas que em Portugal continental) deste domingo, 8 de março. Segundo a polícia, foram disparados entre cinco a sete tiros, atingindo o portão da casa, mas não a residência em si, e não houve feridos, embora houvesse pessoas dentro da casa.

A polícia informou que uma mulher com cerca de 30 anos foi detida.

A artista e empresária, que já vendeu milhões de discos, deu à luz o terceiro filho em setembro do ano passado, depois de ter revelado a gravidez na Met Gala, em maio.

Há um ano, Rihanna disse ter "desvendado o segredo" para o seu nono álbum. Notícias recentes indicam que esteve em estúdio recentemente; o seu mais recente álbum foi "Anti", de 2016.

A CNN contactou os representantes de Rihanna.