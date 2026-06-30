Portugal ocupa o 26.º lugar no ranking da riqueza média por adulto

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Relatório do UBS indica que a riqueza pessoal mundial registou em 2025 o maior crescimento desde 2017

A riqueza pessoal mundial aumentou 10,8% em 2025, o maior aumento desde 2017, com Portugal a ocupar o 26.º lugar, segundo o Relatório Global sobre a Riqueza 2026 do banco suíço UBS.

De acordo com a informação disponibilizada esta terça-feira, este crescimento foi impulsionado pela evolução dos mercados financeiros e pelo aumento do valor dos ativos.

Portugal ocupa, segundo a mesma fonte, o 26.º lugar a nível mundial em termos de riqueza média por adulto, com 195.761 dólares (cerca de 172 mil euros), sendo que a riqueza mediana fixou-se nos 76.978 dólares. Este último indicador é um reflexo de uma distribuição patrimonial mais equilibrada entre a população, referem.

Quando um país está melhor posicionado em termos de riqueza mediana, isso significa que a riqueza está menos concentrada em poucas grandes fortunas, como pode acontecer em casos como o dos Estados Unidos, onde os ultra-ricos elevam drasticamente a média.

A nível mundial, a Suíça ocupa o primeiro lugar em riqueza média por adulto, com 910.382 dólares, mas o Luxemburgo lidera em termos de riqueza mediana com 394.005.

O estudo indica que o número de milionários em dólares aumentou 1,5% em 2025, o que representou cerca de um milhão de novos milionários, mais de 2.600 por dia.

Quase metade destes concentrou-se nos Estados Unidos da América (EUA), com mais de 440.000 novos milionários.

Os EUA e a China continental reúnem mais de metade de toda a riqueza pessoal do mundo, afirmou o estudo do UBS.

Por regiões, a Europa, o Médio Oriente e a África registaram o maior crescimento da riqueza, com um aumento de 17,5%, seguidos pela América, com 8,5%, e pela Ásia-Pacífico, com 5,9%.

A instituição financeira explicou que a desvalorização do dólar aumentou o valor em dólares dos patrimónios denominados noutras moedas.

A entidade bancária da Suíça sublinhou que o crescimento da riqueza mundial ocorre num contexto cada vez mais condicionado pela evolução económica e tecnológica.