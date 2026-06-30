MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Costa do Marfim
  • Noruega
  • 30 Jun 18:00
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 Jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Portugal ocupa o 26.º lugar no ranking da riqueza média por adulto

Agência Lusa , MSM
Há 17 min
Dinheiro (Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Relatório do UBS indica que a riqueza pessoal mundial registou em 2025 o maior crescimento desde 2017

A riqueza pessoal mundial aumentou 10,8% em 2025, o maior aumento desde 2017, com Portugal a ocupar o 26.º lugar, segundo o Relatório Global sobre a Riqueza 2026 do banco suíço UBS.

De acordo com a informação disponibilizada esta terça-feira, este crescimento foi impulsionado pela evolução dos mercados financeiros e pelo aumento do valor dos ativos.

Portugal ocupa, segundo a mesma fonte, o 26.º lugar a nível mundial em termos de riqueza média por adulto, com 195.761 dólares (cerca de 172 mil euros), sendo que a riqueza mediana fixou-se nos 76.978 dólares. Este último indicador é um reflexo de uma distribuição patrimonial mais equilibrada entre a população, referem.

Quando um país está melhor posicionado em termos de riqueza mediana, isso significa que a riqueza está menos concentrada em poucas grandes fortunas, como pode acontecer em casos como o dos Estados Unidos, onde os ultra-ricos elevam drasticamente a média.

A nível mundial, a Suíça ocupa o primeiro lugar em riqueza média por adulto, com 910.382 dólares, mas o Luxemburgo lidera em termos de riqueza mediana com 394.005.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O estudo indica que o número de milionários em dólares aumentou 1,5% em 2025, o que representou cerca de um milhão de novos milionários, mais de 2.600 por dia.

Quase metade destes concentrou-se nos Estados Unidos da América (EUA), com mais de 440.000 novos milionários.

Os EUA e a China continental reúnem mais de metade de toda a riqueza pessoal do mundo, afirmou o estudo do UBS.

Por regiões, a Europa, o Médio Oriente e a África registaram o maior crescimento da riqueza, com um aumento de 17,5%, seguidos pela América, com 8,5%, e pela Ásia-Pacífico, com 5,9%.

A instituição financeira explicou que a desvalorização do dólar aumentou o valor em dólares dos patrimónios denominados noutras moedas.

A entidade bancária da Suíça sublinhou que o crescimento da riqueza mundial ocorre num contexto cada vez mais condicionado pela evolução económica e tecnológica.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Ricos Milionários Fortuna Riqueza Dinheiro
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Dinheiro

Portugal ocupa o 26.º lugar no ranking da riqueza média por adulto

Há 17 min

Transferências para paraísos fiscais sobem para máximo de 9,4 mil milhões de euros

Há 27 min

Inflação abranda para 3,2% em junho

Há 2h e 15min

Prestação da casa volta a subir em julho, mas há alguns sinais positivos no horizonte

Hoje às 07:00
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00
opinião
Rui Santos

"Há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote". Rui Santos escreve a Martínez "sem medo das palavras"

Ontem às 19:18

Mundial 2026: Brasil 2-1 Japão (resultado final)

Ontem às 16:42

Estado condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates

Ontem às 20:17

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

28 jun, 11:35

Como uma saída à noite acabou com uma jovem de 17 anos morta dentro de uma mala num destino turístico da Tailândia

Ontem às 17:30

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

28 jun, 17:06

Unidade Especial de Polícia faz entrada tática em apartamento no Porto e resgata mulher

Ontem às 14:29

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

Hoje às 08:00

Pais estão a seguir os filhos adultos por telemóvel. "Este tipo de rastreamento pode torná-los menos seguros e até facilitar relações abusivas"

28 jun, 19:00

Professora que já morreu convocada para classificar exames. Missão Escola Pública apela aos professores para pedirem Escusa de Responsabilidade após "caos" nas correções

Ontem às 12:03

Escândalo Mundial: Alemanha sem capacete choca com estrondo contra muro de dois metros

Hoje às 00:34