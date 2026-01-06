As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Trata-se de um ranking divulgado pela Forbes

As famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello e Azevedo dominaram em 2025 o ‘ranking’ das 50 mais ricas em Portugal. Estas quatro famílias acumulam uma fortuna de quase 15 mil milhões de euros. Em quinto lugar surge Dionísio Pestana.

Num comunicado, a Forbes indica que “os cinco primeiros lugares do 'ranking', que equivalem a quase 17 mil milhões de euros”, continuam a ser dominados pelas famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello, Azevedo, contando agora “com uma nova entrada, a de Dionísio Pestana”.

O ‘ranking’ é liderado por Fernanda, Paula, Marta e Luísa Amorim, com 5.840 milhões de euros e participações no Grupo Galp, Corticeira Amorim, Amorim Luxury, Banco Luso-Brasileiro, além de herdades e imobiliário.

Segue-se a família Soares dos Santos, com 3.200 milhões de euros, que domina a Sociedade Francisco Manuel dos Santos e a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce.

Em terceiro surge a família Guimarães de Mello (3.100 milhões de euros) e participações no Grupo José de Mello, CUF, Brisa, Bondalti, José de Mello Residências, entre outras.

Em quarto lugar estão Nuno, Paulo e Cláudia Azevedo, a quem a Forbes atribui 2.790 milhões de euros, com participações no grupo Sonae, que detém o Continente, e em várias outras áreas.

A fechar o topo do ‘ranking’ aparece Dionísio Pestana, do Grupo Pestana, entre outros, com 1.980 milhões de euros.

Os restantes cinco lugares do 'top' 10 pertencem a António Silva Rodrigues (Simoldes), Fernando Campos Nunes (Visabeira), família Alves Ribeiro (Alves Ribeiro Construção), família Silva Domingues (BA Glass) e Carlos Moreira da Silva (BA Glass).

“A Forbes Portugal avalia anualmente o património de cerca de cem empresários portugueses, usando para isso as suas participações em sociedades cotadas e não cotadas”, indicou, explicando que leva em conta informação publicamente disponível.

As 50 famílias do ranking têm patrimónios agregados que valem cerca de 47,7 mil milhões de euros, segundo a Forbes.