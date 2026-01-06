As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

Agência Lusa , NM
6 jan, 20:00
Dinheiro, notas, moedas

Trata-se de um ranking divulgado pela Forbes

As famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello e Azevedo dominaram em 2025 o ‘ranking’ das 50 mais ricas em Portugal. Estas quatro famílias acumulam uma fortuna de quase 15 mil milhões de euros. Em quinto lugar surge Dionísio Pestana.

Num comunicado, a Forbes indica que “os cinco primeiros lugares do 'ranking', que equivalem a quase 17 mil milhões de euros”, continuam a ser dominados pelas famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello, Azevedo, contando agora “com uma nova entrada, a de Dionísio Pestana”.

O ‘ranking’ é liderado por Fernanda, Paula, Marta e Luísa Amorim, com 5.840 milhões de euros e participações no Grupo Galp, Corticeira Amorim, Amorim Luxury, Banco Luso-Brasileiro, além de herdades e imobiliário.

Segue-se a família Soares dos Santos, com 3.200 milhões de euros, que domina a Sociedade Francisco Manuel dos Santos e a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce.

Em terceiro surge a família Guimarães de Mello (3.100 milhões de euros) e participações no Grupo José de Mello, CUF, Brisa, Bondalti, José de Mello Residências, entre outras.

Em quarto lugar estão Nuno, Paulo e Cláudia Azevedo, a quem a Forbes atribui 2.790 milhões de euros, com participações no grupo Sonae, que detém o Continente, e em várias outras áreas.

A fechar o topo do ‘ranking’ aparece Dionísio Pestana, do Grupo Pestana, entre outros, com 1.980 milhões de euros.

Os restantes cinco lugares do 'top' 10 pertencem a António Silva Rodrigues (Simoldes), Fernando Campos Nunes (Visabeira), família Alves Ribeiro (Alves Ribeiro Construção), família Silva Domingues (BA Glass) e Carlos Moreira da Silva (BA Glass).

“A Forbes Portugal avalia anualmente o património de cerca de cem empresários portugueses, usando para isso as suas participações em sociedades cotadas e não cotadas”, indicou, explicando que leva em conta informação publicamente disponível.

As 50 famílias do ranking têm patrimónios agregados que valem cerca de 47,7 mil milhões de euros, segundo a Forbes.  

Temas: Ricos Mais Ricos de Portugal Dinheiro

Dinheiro

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Comece 2026 com as contas em dia. Sabe fazer um Orçamento Familiar? 

2 jan, 15:27
03:38

Comece o ano a poupar com estas dicas

2 jan, 13:13

Salário mínimo nacional sobe para 920 euros a partir de hoje

1 jan, 09:00
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41