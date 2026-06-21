A filha de Richard Pryor debate-se com a sua relação complexa com o seu famoso pai — e com o uso que ele fazia da n-word

Há 40 min

Elizabeth Stordeur Pryor acabou por se tornar uma investigadora especializada no estudo da n-word. Mas demorou anos até perceber que a sua obsessão com o termo tinha algo a ver com o seu famoso pai

A lenda da comédia Richard Pryor usava tanto a n-word durante os seus números de stand-up que chegou a dizer: "Dizia-a vezes sem conta, como um pregador a cantar aleluia."

No entanto, um dos exemplos mais notórios da sua capacidade de utilizar a n-word como arma cómica ocorreu fora do palco. Aconteceu quando ele confrontou uma jornalista branca que utilizou o insulto — não uma, mas duas vezes — durante uma entrevista transmitida na televisão em horário nobre.

A troca de palavras ocorreu em 1979, quando Barbara Walters, da ABC, entrevistou Pryor no auge da sua fama. Ele tinha-se tornado uma estrela de televisão e de cinema após lançar vários álbuns de stand-up vencedores de prémios Grammy. Durante a entrevista, realizada na casa de Pryor, Walters questionou o comediante sobre o seu uso repetido do termo racista.

"Quando está no palco, fala sobre — veja, é difícil para mim dizer — fala sobre n***ers", disse Walters, pronunciando a palavra na íntegra.

"Acabaste de a dizer. Disseste-a muito bem", disse Pryor a Walters, enquanto a equipa de filmagem dela explodia em risos nervosos.

Walters parecia visivelmente nervosa, e Pryor acrescentou com um sorriso malicioso: "Esta não é a primeira vez que a dizes." Walters insistiu que era a primeira vez — antes de voltar a usar o termo ofensivo na íntegra, sem hesitação.

Foi um momento clássico de Pryor. Ele conseguiu, com grande habilidade, dar a volta a uma crítica ao seu humor racial e obrigou uma pessoa branca a confrontar verdades incómodas sobre a facilidade com que esta se sentia ao proferir um insulto racial. E conseguiu arrancar risos ao fazê-lo.

O comediante Richard Pryor é entrevistado por Barbara Walters em 1979. A entrevista é lembrada pela discussão franca sobre o uso da n-word (ABC/Cortesia da Everett Collection)

Mas havia uma testemunha oculta dessa troca de palavras: a filha de Pryor. Elizabeth Stordeur Pryor, então com 12 anos, sentada fora do ângulo da câmara e a observar com espanto. Ela conta que o pai lhe tinha dito para nunca permitir que uma pessoa branca usasse a n-word, mas ali estava uma mulher branca a proferir o insulto na cara dele.

"Não sei se há alguém… que pareça mais branca do que a Barbara Walters naquele momento, com o seu penteado volumoso, lábios cor-de-rosa, roupa cor-de-rosa e delicadeza", conta Elizabeth Pryor à CNN. "E ela está ali com o meu pai a usar a n-word e ele repreende-a por isso. Eu não sabia bem o que ia acontecer."

Aquele momento viria a assumir muito mais significado para Elizabeth Pryor do que ela poderia perceber na altura. Ela acabou por se tornar uma investigadora especializada no estudo da n-word. Mas demorou anos até perceber que a sua obsessão com o termo tinha algo a ver com o seu famoso pai.

É esta a jornada que ela relata num novo e cativante livro de memórias, "Something We Said: Richard Pryor, a Notorious Word, and Me". O livro oferece uma visão dos bastidores de alguns dos acontecimentos mais divulgados da vida de Pryor: a sua relação tumultuosa com as mulheres (casou-se sete vezes), o seu vício em drogas, a sua decisão de deixar de usar a n-word depois de viajar para o Quénia e a sua morte por ataque cardíaco aos 65 anos, após lutar contra a esclerose múltipla.

É também um relato das suas dificuldades ao crescer como filha de Pryor e de Maxine Pryor, uma mulher judia, numa época em que as relações inter-raciais ainda eram um tabu.

"Ele tinha dificuldade em assumir o papel de pai, e eu nunca me senti engraçada o suficiente, nem criativa o suficiente, nem negra o suficiente para ser sua filha", escreve Elizabeth no livro.

As memórias são também um estudo da história da n-word. Atualmente, Elizabeth Stordeur Pryor é professora de história no Smith College, em Massachusetts, onde se especializou no estudo de uma palavra que tem sido apelidada de "a bomba nuclear dos epítetos raciais". Em 2020, deu uma TED Talk intitulada "Por que é tão difícil falar sobre a n-word".

O seu pai, porém, fez dela o elemento central da sua comédia em álbuns como "That N***er’s Crazy" e "Bicentennial N***er". Ele não usava o insulto para chocar, mas para expor o racismo e revelar facetas da cultura negra americana desconhecidas da maioria dos americanos brancos. Um comentador afirmou que o humor de Pryor era "a visão cómica mais comovente e penetrante da vida afroamericana alguma vez proporcionada ao público americano".

Um retrato de Elizabeth Stordeur Pryor, académica e filha do comediante Richard Pryor (Isabella Dellolio/Cortesia de Elizabeth Stordeur Pryor)

Pryor não foi o primeiro comediante negro a usar essa palavra Dick Gregory, comediante e ativista dos direitos civis, utilizou esse termo pejorativo como título da sua autobiografia de 1964 e em algumas das suas atuações. E os afro-americanos escravizados usavam a n-word em canções de trabalho e narrativas orais para simbolizar força e engenho.

Ainda assim, alguns negros insistem há muito que ninguém deveria usar essa palavra, independentemente das circunstâncias.

No seu livro, Elizabeth Pryor escreve que ”a palavra pode ser veneno ou antídoto, dependendo de quem controla o microfone". Ela afirma que o seu pai transformou "um insulto num super-herói". Ele "domou-a como um leão na arena e invocou-a para empoderar precisamente as pessoas que ela pretendia magoar".

Elizabeth Pryor falou com a CNN sobre como era o seu pai fora do palco, porque é que esperou anos antes de ouvir na íntegra os álbuns de comédia dele e o que pensa dos artistas de hip-hop negros que usam a n-word hoje em dia. A conversa foi editada por uma questão de concisão e clareza.

Diz no livro que houve uma altura em que não queria que as pessoas soubessem que era filha de Richard Pryor. Porquê?

O meu pai era muito famoso na década de 1970 — um comediante inovador e um nome conhecido por todos. De certa forma, começou a tornar-se tão famoso pelas suas excentricidades ou demónios fora do palco como pelo seu stand-up. Eu era um adolescente quando tudo isto estava a acontecer — com uns 12, 13, 14 anos — e as pessoas faziam-me sempre aquelas perguntas excessivamente íntimas: Conheces-o? São próximos? Com que frequência o vês?

Essas perguntas davam-me a sensação de que estavam a invalidar a minha relação com o meu pai. E depois do acidente (Pryor quase se matou em 1980, depois de se ter incendiado enquanto consumia cocaína por inalação), as pessoas faziam-me sempre perguntas do tipo: "Ele ainda consome drogas?" Simplesmente parecia mais seguro e mais fácil não dizer que sim.

As pessoas contavam piadas cruéis sobre o teu pai na tua frente?

Acho que foi em 1980 que o meu pai entrou numa espiral de drogas e álcool. Na altura, eu não sabia disso, mas ele tentou suicidar-se derramando álcool sobre si próprio e ateando-lhe fogo. Queimou dois terços do corpo e tudo foi muito dramático (Pryor saiu a correr de casa, envolto em chamas, antes de a polícia o localizar). Ficou no hospital durante seis semanas ou mais.

Havia muitas piadas públicas sobre isso, em que as pessoas pegavam num fósforo, acendiam-no, faziam-no saltar e diziam: "O que é isto? É o Richard Pryor a correr pela rua." E esse tipo de piada chegou aos meus círculos sociais. Ouvia-as em festas, em bar mitzvahs, e os rapazes faziam essas piadas na minha frente. Nem sequer era que eu tivesse vergonha do meu pai. Nunca senti vergonha do meu pai. Tinha orgulho nele. Sentia-me envergonhado pelo escrutínio.

É verdade que esperaste até seres adulta para ouvires os álbuns de comédia do teu pai?

Era demasiado jovem quando ele começou. Foi mesmo na última década, enquanto fazia este trabalho. Estou a estudar a n-word porque um aluno branco a disse na minha sala de aula, citando uma frase de "Blazing Saddles" — um filme que o meu pai co-escreveu — e fiquei completamente abalada. E à medida que comecei a dar aulas e a ler mais sobre esta palavra, o nome do meu pai aparecia em tudo o que lia, devido ao seu uso subversivo da palavra.

Fotografias do comediante Richard Pryor (Michael Ochs Archives/Getty Images)

Quanto mais me aprofundava nesse trabalho, mais se tornava impossível ignorar que, se eu realmente quisesse ser uma estudiosa da palavra, teria de me familiarizar com o trabalho dele. Então, comecei a ouvir e pensei: "Ah, toda a gente tinha razão sobre ele. Ele é um génio inovador."

Como era o seu pai fora do palco? Havia qualidades que ele demonstrava e que poderiam ter surpreendido as pessoas?

Ele era calado. Costumavam perguntar-me sempre: "Ele é engraçado em casa?" E a verdade é que não era. Estava muitas vezes triste, mas mesmo quando não estava, não contava piadas. No entanto, era uma pessoa mágica. Passei a maior parte da minha infância com a minha mãe, mas podia dizer coisas ao meu pai que nunca poderia dizer a ela, e ele compreendia.

Demoraste algum tempo a perceber que a tua obsessão com a tal palavra tinha a ver com o teu pai. Porquê?

Fui a última a saber. Mesmo enquanto dava palestras sobre o Richard Pryor (ela ri-se), ainda não tinha percebido que isto era um legado. Era uma herança. Era algo ancestral. Quando comecei a dizer 'não' quando as pessoas me perguntavam se era parente dele, isso era mais do que apenas um 'não'. Era também uma forma de compartimentar essa relação.

Lutei por ele no final da sua vida, e ele teve uma morte muito solitária, devido a uma doença crónica muito debilitante. Os últimos anos da sua vida ficaram, de certa forma, ensombrados por isso. E talvez isto seja um problema académico, o facto de não compreender bem como o pessoal e o profissional se entrelaçam. Mas à medida que fui aprofundando cada vez mais — isto vai parecer ridículo —, mas depois desta conversa, vou sentir-me mais próxima dele. É isso que me tem acontecido. Sinto-o de forma tão intensa agora.

Há uma cena no livro em que o teu pai não parava de dizer: "Ninguém te vai amar", e demoraste algum tempo a perceber que ele se estava a referir a si próprio. O que é que isso diz sobre ele?

Acho que o meu pai se sentia muito sozinho. Nos velhos cadernos dele que encontrei — e não tenho a certeza absoluta, mas estou bastante convencido de que, nos anos 60, ele não fazia parte dos Alcoólicos Anónimos, nem de nenhum grupo dos 12 passos, nem nada do género —, mas mesmo nesse caderno, ele tem listas dos seus complexos. Ele é assombrado pelo seu próprio comportamento e pela sua infância.

Tenho a certeza de que ele se sentia inseguro quanto ao facto de as pessoas que estavam com ele o amarem, o verem ou o conhecerem. Lembro-me de estar sentada em salas com um grupo de homens, e eles riam-se de tudo o que ele dizia. Não estou a falar do palco, mas sim na sala de estar dele.

O comediante Richard Pryor em 1977, perto do auge da sua fama (Associated Press)

Quão significativa foi para ti a decisão dele de deixar de usar a n-word depois de visitar África?

Aquele foi um momento tão poderoso e afirmativo para mim. Surgiu na sequência de toda a minha própria dor em relação àquela palavra, que já fazia parte da minha vida quando tinha uns 14 ou 15 anos. (Pryor conta que foi chamada pela palavra pelos colegas de turma quando era adolescente.) Senti-me realmente orgulhosa dele, mesmo sem compreender bem, na altura, o impacto da viagem a África. A epifania que ele teve em relação à palavra está enraizada na sua experiência num lugar onde as pessoas negras estão a fazer tudo, sem o olhar vigilante da supervisão branca. Ele consegue perceber que a palavra não tem utilidade ali. Não faz sentido naquele contexto. Fiquei tão orgulhosa dessa perspetiva.

Existem situações em que uma pessoa branca pode usar a n-word?

Ainda não me ocorreu nenhuma. Vivemos numa época em que existe uma expressão substituta que se usa no lugar da palavra: n-word. Não é preciso dizê-la. Não acho que se perca nada por não a dizer.

Deparei-me com esta citação de James Baldwin, na qual ele dizia que era necessário que os brancos inventassem o conceito de "n***er". O que é que ele queria dizer com isso?

Para que esta sociedade funcione (uma sociedade baseada na supremacia branca), tem de existir uma crença desumanizante de que há um grupo de pessoas que é estático e que, aconteça o que acontecer, não pode sair dessa categoria. A n-word não é algo real. É uma invenção da branquitude para elevar a branquitude. Não existe na realidade (os cientistas dizem que não há base biológica para a raça; todos os seres humanos pertencem à mesma raça).

A n-word — a palavra em si de que estou a falar aqui — parece ser um ataque às pessoas escravizadas. É um ataque à negritude apenas por ser negritude. Mas, na verdade, a palavra ganha força como insulto quando as pessoas negras começam a tornar-se livres. É, na verdade, um ataque à prosperidade negra, à mobilidade social e económica e à mobilidade política. A palavra é usada contra figuras ilustres como Frederick Douglass quando estas se libertam da escravatura. É aí que a palavra se torna, de facto, aquilo que conhecemos hoje.

É aqui que entra a citação de Malcolm X (nos seus discursos, o líder dos direitos civis costumava dizer: "Como é que um homem branco chama a um homem negro com um doutoramento? Um n***er com um doutoramento").

Não te incomoda que os artistas negros de hip-hop usem essa palavra?

Para mim, a pergunta é sempre um pouco desorientada. É uma manobra de distração. A razão pela qual a n-word funciona para os artistas de hip-hop, para pessoas como o meu pai e para os escritores do movimento Black Power que o precederam, é porque ressoa como uma espécie de subversão e protesto contra a desigualdade e a injustiça social que existem no país.

Por isso, para mim, a questão não é realmente: "Devem os artistas de hip-hop começar ou deixar de usar a palavra?", mas sim: "Como podemos criar uma sociedade onde a palavra não signifique nada, onde não tenha ressonância?". E quando isso acontecer, não será no hip-hop. Não será algo de vanguarda. Acho que um artista que esteja a tentar usar isto para expressar o tipo de subversão que os artistas de hip-hop, os poetas e outros fazem tem todo o direito de o fazer.

O comediante Richard Pryor ao lado da sua filha Elizabeth Stordeur Pryor (Maxine Pryor/Cortesia de Elizabeth Stordeur Pryor)

Alguma vez te perguntaste o que o teu pai diria no palco numa era de Trump e do MAGA?

Quer dizer, ele já o fazia há 50 anos. Nem preciso de imaginar, certo? As pessoas enviam-me frequentemente vídeos sobre "just us" (numa das atuações do Pryor, ele diz que os negros vão aos tribunais à procura de justiça e é isso que encontram: "Just us"). É dolorosamente relevante. É uma chatice. Então, quanto à pergunta sobre o que é que ele faria hoje? Acho que tenho uma ideia.