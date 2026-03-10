Morreu Alexander Butterfield, figura-chave no escândalo Watergate

Há 1h e 47min

Morreu Alexander Butterfield, antigo assessor do Presidente Richard Nixon cuja revelação de um sistema secreto de gravação na Casa Branca mudou dramaticamente o escândalo Watergate, acabando por levar à demissão de Nixon. Tinha 99 anos.

A mulher, Kim, juntamente com John Dean, que serviu como conselheiro da Casa Branca de Nixon durante o escândalo Watergate, confirmou a sua morte à The Associated Press.

Butterfield, que trabalhou como assistente-adjunto de Nixon, foi responsável por supervisionar a instalação do sistema de gravação na Casa Branca com o Serviço Secreto em 1971, muito antes do infame assalto à sede do Comité Nacional Democrata em Washington. Nixon queria os dispositivos instalados para que pudesse corrigir o registo, se necessário, relativamente a discussões e desmentir quaisquer fugas de informação, em vez de depender apenas de alguém que tomasse notas. Vários microfones foram colocados na Sala Oval e noutros locais onde Nixon conduzia negócios.

Durante algum tempo, enquanto o caso Watergate se desenrolava, Butterfield foi uma das poucas pessoas em Washington que sabia da existência do sistema de gravação. O sistema chamou a atenção do Comité do Senado para o Watergate depois do antigo assessor da Casa Branca Dean ter relatado um encontro que teve com Nixon na Sala Oval que levou os legisladores a suspeitar que o presidente tinha gravado reuniões e abriu uma nova linha de investigação para futuras testemunhas. As suspeitas sobre o sistema de gravação foram confirmadas por Butterfield quando lhe perguntaram diretamente sobre a existência de tal sistema em julho de 1973, mais de um ano depois do assalto.

A revelação desencadeou imediatamente uma disputa sobre as gravações, com o comité e o procurador especial Archibald Cox, que supervisionava a investigação Watergate, a emitirem intimações para obter as gravações da Casa Branca.

Cox não recuou na sua intimação quando Nixon inicialmente se recusou a divulgar as gravações, o que levou o antigo presidente a procurar alguém no seu Departamento de Justiça que o despedisse, uma procura que ficou conhecida como o “Massacre de Sábado à Noite”, porque o procurador-geral Elliot Richardson e o procurador-geral adjunto William Ruckelshaus se demitiram em protesto ao saber do pedido de Nixon, em vez de cumprir a ordem.

As gravações acabaram por ser entregues, incluindo a gravação conhecida como “smoking gun”, que provou o envolvimento de Nixon no subsequente encobrimento do assalto, acabando por levar à demissão do presidente. Os Arquivos Nacionais divulgaram as famosas gravações ao público em 2000.

Butterfield nunca foi acusado no escândalo.

“Francamente, não gosto de ser conhecido como o homem que revelou a existência das gravações”, afirmou Butterfield numa entrevista ao The Washington Post em 2012. “Faz parecer que corri a toda a velocidade para o comité Watergate e lhes contei ansiosamente e sem fôlego a informação que Nixon considerava ultrassecreta. Não foi esse o caso. Eu enfrentava um verdadeiro dilema: queria muito respeitar os desejos de Nixon e, ao mesmo tempo, ser cooperante e transparente com os investigadores do Congresso. A formulação das perguntas deles significava tudo para mim. E quando Don Sanders, o conselheiro adjunto da minoria… fez a pergunta de 64 mil dólares, claramente e diretamente, senti que não tinha escolha senão responder da mesma forma.”

Alexander Butterfield testemunha perante o Comité do Senado para o Watergate a 16 de julho de 1973. AP

Serviu brevemente como chefe da FAA

Butterfield juntou-se à Força Aérea em 1948 e acabou por subir ao posto de coronel, servindo no Vietname e recebendo a Cruz de Voo Distinta.

Chegou à Casa Branca com a ajuda do chefe de gabinete de Nixon, H.R. Haldeman, de quem Butterfield se tornou amigo quando era estudante na Universidade da Califórnia em Los Angeles.

Butterfield começou na Casa Branca como assistente-adjunto do presidente. Inicialmente não gostou do trabalho e quis demitir-se. Mas as coisas melhoraram para Butterfield na Casa Branca no final de 1969, quando o seu gabinete foi transferido para junto do de Nixon e ele pôde manter uma vigilância próxima sobre o presidente. Acabou por se tornar um dos assessores mais próximos de Nixon.

Nixon nomeou Butterfield para administrador da Administração Federal da Aviação em 1972, cargo para o qual foi confirmado pelo Senado no ano seguinte. Foi chamado a testemunhar perante o Senado sobre o então suspeito sistema de gravação da Casa Branca apenas quatro meses depois de ter começado funções na FAA.

Embora Butterfield não fizesse parte do escândalo Watergate, no final das audições e quando Nixon se demitiu como presidente em 1974, a sua reputação ficou manchada. Tornou-se cada vez mais difícil trabalhar na administração Ford e sentiu que os seus pares se sentiam desconfortáveis em associar-se a ele.

Demitiu-se da FAA em 1975 depois de ter sido afastado pelo Presidente Gerald Ford, que lhe pediu que deixasse o cargo.

Nesse mesmo ano, Butterfield foi acusado de ser “o homem da CIA na Casa Branca”, acusação que disse ser “absolutamente falsa”, durante uma entrevista nesse ano ao programa “60 Minutes” da CBS.

Mais tarde, passou a trabalhar no setor privado para uma empresa de transporte aéreo como diretor de operações e mudou-se para La Jolla, na Califórnia.

Casou-se com Charlotte Mary Maguire em 1949, que morreu em 2019 aos 92 anos. Juntos tiveram três filhos: Alexander (Vanessa) Butterfield Jr.; Susan Holcomb; e Lisa (John) Buchholz.

Butterfield foi o tema de um livro de 2016 de Bob Woodward intitulado “The Last of the President’s Men”, que se baseou em 46 horas de entrevistas com Butterfield e em milhares de documentos que ele forneceu.