Teve nove execuções marcadas e comeu três últimas refeições. Richard saiu em liberdade quase 30 anos depois

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Agradecido à mulher e aos advogados, Richard admitiu que o que está a sentir é "avassalador, mas ao mesmo tempo incrível"

Após 29 anos, nove datas de execução e três últimas refeições, o ex-condenado à morte Richard Glossip foi libertado sob fiança esta quinta-feira, aguardando novo julgamento. A sua condenação anterior, por conspiração para assassinar o seu antigo chefe, foi anulada pelo Supremo Tribunal no ano passado, informou o seu advogado à CNN.

Glossip, que acabara de dar os primeiros passos em liberdade depois de sair de uma prisão no Oklahoma, disse aos jornalistas presentes estar grato à mulher e aos advogados, acrescentando que estava "muito feliz".

"É avassalador, mas ao mesmo tempo incrível", admitiu.

"Ele estava obviamente radiante, a gritar e a celebrar. Foi um dia memorável", confirmou o advogado Don Knight a Jake Tapper, da CNN, sobre a reação de Glossip à decisão do juiz do Tribunal Distrital de Oklahoma, que concedeu uma fiança no valor de 500 mil dólares ao início do dia.

Glossip, de 63 anos, foi condenado em 1998 pelo seu envolvimento no homicídio de Barry Van Treese, proprietário de um motel em Oklahoma City, em 1997. No entanto, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos anulou a sua condenação e a respetiva condenação à morte em fevereiro de 2025.

Glossip já tinha visto o seu pedido de liberdade condicional negado enquanto aguardava novo julgamento.

A juíza distrital do condado de Oklahoma, Natalie Mai, escreveu na decisão que "o tribunal considera que não pode negar a fiança a Glossip", com base, em parte, numa carta de 2023 do procurador-geral de Oklahoma, Gentner Drummond, reconhecendo que as provas "não sustentam a sua culpa por homicídio em primeiro grau para além de qualquer dúvida razoável".

"O tribunal espera que um novo julgamento, isento de erros, proporcione a todas as partes interessadas e aos cidadãos de Oklahoma o desfecho que merecem", escreveu Mai.

Knight disse à CNN esta quinta-feira que "o Rich está simplesmente entusiasmado por ter a oportunidade de ter uma vida normal".

As condições do contrato de detenção de Glossip incluem o uso de uma pulseira eletrónica com GPS, o cumprimento de um recolher obrigatório das 22:00 às 07:00 e a proibição de contacto com quaisquer potenciais testemunhas ou familiares da vítima, a menos que o contacto seja feito através dos seus advogados. Deverá também permanecer no estado de Oklahoma, de acordo com os registos judiciais.

Batalha judicial de décadas

A decisão do Supremo Tribunal de anular a condenação e a sentença de morte de Glossip, no ano passado, marcou um grande ponto de viragem na sua batalha legal de décadas. O tribunal ordenou que o seu caso fosse julgado novamente em Oklahoma, constatando que os procuradores não corrigiram o falso testemunho no seu julgamento de 1998, que pode ter influenciado o júri.

Este falso testemunho partiu do verdadeiro assassino de Van Treese, Justin Sneed, e se tivessem corrigido, a sua credibilidade teria sido prejudicada, comprometendo o seu depoimento como principal testemunha da acusação.

Sneed foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em troca da sua confissão de culpa e testemunho contra Glossip. O seu depoimento foi a única prova que ligou Glossip ao homicídio.

“Esta correção teria revelado ao júri não só que Sneed não era de confiança [como aponta o amicus curiae, o júri já sabia que ele mentiu repetidamente à polícia], mas também que Sneed estava disposto a mentir-lhes sob juramento”, escreveu a juíza Sonia Sotomayor em nome da maioria.

Os procuradores de Oklahoma concordaram em realizar um novo julgamento em junho de 2025, mas negaram uma saída sob fiança na altura.

Haverá vários obstáculos para os procuradores enquanto trabalham para realizar o novo julgamento, admitiu Knight a Tapper, referindo que, desde o início do processo, as testemunhas morreram e algumas das provas foram perdidas ou destruídas.

Origem numa alegação de conspiração

O caso tem origem no homicídio de Van Treese, de 54 anos, a 7 de janeiro de 1997. Foi espancado até à morte por Sneed, então com 19 anos, como mostram os registos do tribunal. Na altura, Sneed estava hospedado no motel enquanto fazia manutenção em troca de um quarto. Glossip era o gerente do motel.

Inicialmente, negou ter conhecimento do homicídio, mas acabou por admitir que Sneed lhe contou sobre o homicídio de Van Treese. Glossip foi inicialmente acusado de cumplicidade após o facto, mas Sneed testemunhou que Glossip lhe pediu para matar Van Treese para que pudesse gerir o motel.

A sua acusação foi alterada para homicídio qualificado e, quando Glossip recusou um acordo para prisão perpétua, insistindo na sua inocência, os procuradores ofereceram o mesmo acordo a Sneed. No julgamento, Glossip foi retratado como o mentor do plano de assassínio por encomenda.

Após a decisão do Supremo Tribunal, Knight disse à CNN que Glossip "terá agora a hipótese de ter o julgamento justo que sempre lhe foi negado".

A próxima audiência de Glossip está marcada para 23 de junho.

Taylor Romine, da CNN, contribuiu para esta reportagem