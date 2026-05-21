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Perícia forense conclui que Ricardo Salgado está incapaz de compreender pena de prisão

Agência Lusa , TFR
Há 52 min
Ricardo Salgado na chegada ao Campus de Justiça (LUSA/André Kosters)
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Ex-presidente do Banco Espírito Santo, de 81 anos e doente de Alzheimer, está condenado a duas penas de prisão de seis anos e três meses e oito anos

Uma perícia forense determinante para que o tribunal decida se Ricardo Salgado vai preso nos processos que resultaram dos casos EDP e Operação Marquês concluiu que o ex-banqueiro está incapaz de compreender o porquê de cumprir pena.

"Ainda que possa conservar uma compreensão muito genérica da existência de um processo judicial, tal será tão somente a replicação mecânica de indicações de que está em contexto pericial, sem integrar a verdadeira noção axiológica do processo, nomeadamente a relação entre os factos e a pena, o motivo pela qual ela lhe é aplicada, a duração da mesma e a finalidade da sua execução", refere um relatório datado de 11 de maio, ao qual a Lusa teve hoje acesso.

O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), de 81 anos e doente de Alzheimer, está condenado a duas penas de prisão de seis anos e três meses e oito anos, cujo cúmulo jurídico será calculado em 26 de maio pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa.

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Temas: Ricardo Salgado Perícia forense Pena de prisão BES Operação Marquês
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