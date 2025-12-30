Idosa desaparecida após incêndio que destruiu habitação em Monção

Agência Lusa , AG
30 dez 2025, 12:02
Bombeiros (Getty Images)

PJ já esteve no local

Um incêndio que deflagrou às 22:41 de segunda-feira destruiu por completo uma habitação em Riba de Mouro, Monção, tendo sido retomadas esta terça-feira as buscas pela idosa que residia, sozinha na casa, revelou a proteção civil. 

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho disse que a “habitação ardeu na totalidade e que se suspeita de que havia alguém no interior”.

À Lusa, o presidente da Câmara de Monção, no distrito de Viana do Castelo referiu que “as buscas pela idosa de 77 anos decorreram até às 05:00 e foram retomadas para ver se é encontrada nos escombros ou se terá fugido”.

“As buscas foram retomadas com máquinas mais pesadas”, afirmou António Barbosa, acrescentando serem desconhecidas as causas do incêndio.

Segundo o autarca social-democrata, “a Polícia Judiciária (PJ) esteve no local durante a madrugada e vai voltar a deslocar-se ao local durante o dia de hoje”.

O incêndio mobilizou para Riba de Mouro, freguesia mais longínqua do concelho de Monção, e para Cavenca, o lugar mais longínquo dentro da freguesia, 12 viaturas e 28 operacionais dos Bombeiros Voluntários, GNR e PJ.

Temas: Riba de Mouro Fogo Monção Idosa desaparecida

País

Bombeiros mais próximos do socorro do homem que morreu no Seixal só receberam chamada do INEM duas horas depois da emergência

Ontem às 18:37

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27
09:28

"O novo sistema está a correr exatamente como previsto. Não falhou", garante presidente do INEM

Ontem às 14:17
Mais País

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41