Rheinmetall compara indústria ucraniana de drones a "donas de casa"

CNN Portugal , MCN
Há 1h e 0min
Armin Papperger (Ina Fassbender/AFP/Getty Images)

Empresa de defesa alemã emitiu entretanto um comunicado no qual exprime o seu respeito pelos fabricantes de equipamento de defesa ucranianos, depois de o CEO Armin Papperger ter desvalorizado a indústria ucraniana de drones

O CEO da Rheinmetall, Armin Papperger, comparou a inovação ucraniana nos drones a “brincar com Legos”, afirmando ainda que os seus criadores eram como “donas de casa” a usar impressoras 3D nas cozinhas.

“Isto não é inovação”, acrescentou o diretor-executivo da Rheinmetall, numa entrevista publicada na sexta-feira na revista norte-americana The Atlantic.

As declarações provocaram indignação imediata na Ucrânia, onde os drones são, neste momento, um elemento central da defesa do país contra a invasão russa.

O jornal ucraniano Kyiv Post adianta que o presidente Volodymyr Zelensky respondeu de forma rígida às declarações do CEO da empresa alemã.

“Se cada dona de casa ucraniana consegue realmente produzir drones, então cada dona de casa ucraniana pode ser CEO da Rheinmetall”, afirmou Zelensky aos jornalistas esta segunda-feira

“Os resultados destas tecnologias demonstramo-los diariamente – no campo de batalha, em terra, no ar e no mar”, acrescentou o presidente ucraniano.

Antes das declarações de Zelenksy, já o seu conselheiro, Oleksandr Kamyshin, tinha respondido às polémicas declarações, destacando o impacto dos ataques de drones ucranianos contra blindados russos.

“As mulheres ucranianas trabalham em pé de igualdade com os homens nas fábricas de defesa”, escreveu Kamyshin na rede social X. “Merecem respeito.”

A reação alastrou-se rapidamente às redes sociais ucranianas, dando origem à hashtag #MadeByHousewives e a uma vaga de publicações com imagens a sublinhar a eficácia dos drones e dos sistemas de defesa aérea produzidos no país.

Perante a polémica, a Rheinmetall publicou no domingo uma mensagem na rede social X, na qual procurou desanuviar a controvérsia.

“Temos o maior respeito pelos imensos esforços do povo ucraniano na sua defesa. Cada mulher e cada homem na Ucrânia está a dar um contributo incomensurável”, escreveu a empresa.

A primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, reforçou as críticas, afirmando que os ucranianos “merecem não só respeito, mas também ser ouvidos”.

“Sim, a defesa da Europa é movida por ‘donas de casa’ ucranianas”, acrescentou, recorrendo também à hashtag #MadeByHousewives.

O mesmo jornal ucraniano adianta que a polémica surge numa altura em que a Rheinmetall, uma das maiores fabricantes de armamento da Europa, continua a beneficiar do aumento da despesa ucraniana com defesa na sequência da invasão russa de 2022.

Paralelamente, a Ucrânia tem vindo a projetar no exterior a experiência acumulada com drones testados em combate, procurando afirmar-se como referência neste setor. Nas últimas semanas, Kiev acordou aprofundar a cooperação na área da defesa com países como o Catar, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

Temas: Rheinmetall Drones Ucrania Russia

Europa

Há cinco governos da UE a minar o Estado de Direito na Europa. E há mais cinco em níveis preocupantes

Há 49 min

Rheinmetall compara indústria ucraniana de drones a "donas de casa"

Há 1h e 0min

Espanha fecha espaço aéreo a todos os voos dos EUA envolvidos em ataques, já depois de recusar utilização das suas bases

Hoje às 11:16

UCRÂNIA AO MINUTO | Zelensky recebeu "sinais" de alguns aliados para reduzir ataques de longo alcance contra setor petrolífero russo

Hoje às 10:53
Mais Europa

Mais Lidas

"Merece a mais firme reprovação". Portugal condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro

Ontem às 19:04

Como a destruição desta aeronave dos EUA pode afetar a capacidade de detetar ameaças iranianas

Hoje às 12:19

Já são mais de 50 mil os militares dos EUA no Médio Oriente. E serão mais ainda

Ontem às 19:00

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

Ontem às 09:00

Estudantes no Porto combatem pobreza menstrual com dispensadores de produtos de higiene

28 mar, 09:45

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

27 mar, 22:00

A indústria da aviação está a ficar sem as pessoas que mantêm os aviões a voar

Ontem às 18:00

O Irão tem uma nova exigência para pôr fim à guerra – e poderá render milhares de milhões

Hoje às 11:40
opinião
Bernardo Mota Veiga

A energia diurna está quase de borla, mas porque é que ninguém fala nisto?

Hoje às 07:45

O açúcar mascavado é mais saudável do que o açúcar branco? Adoce aqui as suas certezas

Ontem às 11:00

Estudante produz poeira cósmica em laboratório. É uma nova luz sobre a origem da vida

28 mar, 19:00

Agora é fixe odiar gatos? Estas personalidades parecem achar que sim

Ontem às 19:00