Eis Reza Pahlavi, o filho do último xá do Irão. Mas quererão os iranianos realmente outro rei?

Há 47 min

Reza Pahlavi tem vindo a afirmar-se como líder da oposição ao regime do Irão.

Reza Pahlavi tinha apenas 16 anos quando a revolução iraniana de 1979 derrubou o governo de 40 anos de seu pai. Filho mais velho do xá Mohammad Reza Pahlavi, ele era o primeiro na linha de sucessão para herdar o império milenar rico em petróleo.

Agora, aos 65 anos, quase meio século após a perda do seu direito de nascença, a sua espera pode finalmente estar a chegar ao fim.

"Esta é a última batalha. Pahlavi vai regressar!" foi um dos cânticos mais marcantes dos protestos nacionais que tomaram conta do Irão no início de janeiro deste ano, depois de o ex-príncipe herdeiro exilado ter exortado os seus compatriotas a saírem às ruas.

"Javid Shah (vida longa ao rei)!", gritavam então os manifestantes. "Reza Shah, Deus abençoe a sua alma!"

Esses protestos foram o culminar de dias de manifestações que começaram no Grande Bazar de Teerão contra as queixas económicas, mas que rapidamente assumiram um foco antirregime. Pahlavi, que vive nos EUA, tem procurado posicionar-se como líder de facto.

O apoio à monarquia deposto é tabu no Irão, uma ofensa criminal e um sentimento há muito mal visto por uma sociedade que organizou uma revolta popular para derrubar a ditadura do xá.

Não é claro o que pode estar a impulsionar o entusiasmo renovado pela família real e seu chefe titular no exílio, dizem analistas. Os iranianos realmente apoiam a restauração da monarquia ou estão apenas cansados de sua teocracia repressiva?

“Reza Pahlavi aumentou sem dúvida a sua influência e tornou-se um dos principais líderes da oposição política iraniana”, disse Arash Azizi, académico e autor do livro “What Iranians Want” (O que os iranianos querem). "Mas ele também tem muitos problemas. É uma figura divisiva e não unificadora."

Durante décadas, a República Islâmica neutralizou a oposição interna, prendendo os seus críticos, incluindo ex-presidentes. O líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, autoridade máxima no Irão, circunscreveu os poderes dos funcionários eleitos e viu o seu mandato como o de guardião do regime, eliminando os desafios ao seu governo.

Isto fortaleceu a oposição externa, que cresceu a partir da grande diáspora iraniana e tirou figuras como Pahlavi de um relativo anonimato. Pahlavi ganhou destaque pela primeira vez depois de o Irão, em 2020, ter acidentalmente abatido um voo comercial após a sua descolagem de Teerão com destino à Ucrânia. O incidente galvanizou a oposição externa, levando-a a unir-se num conselho que tinha Pahlavi como membro proeminente.

Desacordos entre os diversos dissidentes iranianos levaram ao fim precoce do conselho. Mas Pahlavi permaneceu como o rosto mais conhecido da oposição, chegando mesmo a encontrar-se com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em abril de 2023 — a sua visita de maior destaque a um líder estrangeiro naquela altura. O apoio de Pahlavi a Israel polarizou os iranianos (ataques israelitas bombardearam partes do Irão durante uma guerra de 12 dias entre os dois países em junho passado).