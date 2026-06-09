1,3 milhões de veículos Jeep chamados à revisão por risco de incêndio

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 21min
Estrada
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A Stellantis detetou uma falha elétrica que pode afetar modelos Wrangler e Gladiator

O grupo Stellantis lançou uma campanha de revisão de 1,3 milhões de veículos da marca Jeep vendidos nos últimos anos, após detetar que, em alguns casos, existe risco de incêndio devido a uma falha elétrica.

Num comunicado divulgado esta terça-feira pela agência de notícias Efe, a Stellantis indicou que entrará em contacto com os proprietários desses veículos, os modelos Jeep Wrangler e Jeep Gladiator fabricados entre 2021 e 2025, para lhes pedir que contactem o seu concessionário e marquem uma consulta para a revisão.

A deteção da falha decorreu de uma investigação interna do fabricante, que determinou que alguns veículos podem apresentar um problema de ligação elétrica na direção assistida, que pode provocar risco de incêndio.

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Temas: Revisão carros Stellantis Falha elétrica Jeep Wrangler Jeep Gladiator
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