Morreu Robert Carradine

O ator Robert Carradine, conhecido pelos seus papéis em “The Long Riders”, “Revenge of the Nerds” e na série televisiva “Lizzie McGuire”, morreu aos 71 anos, confirmou à CNN a empresa que geria a sua carreira.

“É com profunda tristeza que partilhamos que o nosso querido pai, avô, tio e irmão, Robert Carradine, morreu”, afirmou a família numa declaração enviada à Deadline.

“Num mundo que por vezes pode parecer tão sombrio, o Bobby foi sempre um farol de luz para todos à sua volta. Estamos devastados com a perda desta alma bonita e queremos reconhecer a luta corajosa de Bobby contra uma batalha de quase duas décadas com a Perturbação Bipolar”, lê-se na mesma declaração.

“Esperamos que o seu percurso possa lançar luz e incentivar o combate ao estigma associado à doença mental”, acrescenta a família.

Nascido a 24 de março de 1954, Robert Carradine era o filho mais novo do falecido ator norte-americano John Carradine e irmão dos atores David Carradine e Keith Carradine, assim como de Christopher Carradine, antigo vice-presidente da Walt Disney Imagineering.

Carradine fez a sua estreia no cinema em 1972 no filme “The Cowboys”, protagonizado por John Wayne e Roscoe Lee Browne, antes de construir uma carreira que se estendeu por várias décadas.

Alcançou enorme popularidade com o papel de Lewis Skolnick, o líder idealista de uma fraternidade de excluídos sociais, no filme de 1984 “Revenge of the Nerds”, uma comédia de estúdio que deu origem a várias sequelas.

Duas décadas mais tarde, conquistou uma nova geração de fãs ao interpretar Sam McGuire na popular série televisiva da Disney “Lizzie McGuire”.

Hilary Duff, que contracenou com Carradine na série, prestou-lhe homenagem numa publicação no Instagram na manhã de terça-feira, escrevendo: “Isto dói. É muito difícil enfrentar esta realidade sobre um velho amigo.”

“Havia tanta ternura na família McGuire e eu senti-me sempre muito acarinhada pelos meus pais no ecrã. Estarei eternamente grata por isso”, escreveu Duff. “Fico profundamente triste ao saber que o Bobby estava a sofrer. O meu coração está com ele, com a sua família e com todos os que o amavam.”

Outro colega de elenco de “Lizzie McGuire”, Jake Thomas, descreveu-o como “uma das pessoas mais fixes que se podia conhecer. Engraçado, pragmático, por vezes rabugento, sempre um pouco excêntrico”.

