Patrões falham reunião desta segunda-feira com Governo e UGT sobre alterações à lei laboral

Agência Lusa , MFP
Há 14 min
Centenas de pessoas na manifestação da CGTP em Lisboa (Manuel de Almeida/Lusa)

Confederações patronais dizem estar a "aguardar" as reuniões com o Presidente da República

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As confederações patronais não vão participar na reunião desta segunda-feira com a ministra do Trabalho e a UGT sobre as alterações à lei laboral, após a central sindical ter chumbado a proposta escrita entregue pelo executivo em finais de março.

Segundo avançou à agência Lusa fonte oficial ligada às confederações patronais – Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e Confederação do Turismo de Portugal (CTP) -, estas “não estarão presentes na reunião desta tarde”.

De acordo com a fonte - que confirma assim a informação avançada pelo jornal Observador - os patrões “aguardam, conforme o comunicado enviado ontem [domingo], que sejam agendadas reuniões com o Presidente da República”.

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