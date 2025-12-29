Uma relação complicada, a presença de Putin e 10% decisivos: os pontos-chave da reunião decisiva entre EUA e Ucrânia

29 dez 2025, 08:16

De férias na tropical Florida, o presidente dos Estados Unidos decidiu receber ali mesmo, na sua residência de Mar-a-Lago, o presidente do país invadido. Recebido com menos acrimónia que em outras vezes, Volodymyr Zelensky não tem propriamente razões para ter saído mais contente

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, trocou a gelada e atormentada por mísseis Kiev, este domingo, pela sala de jantar com frescos de Mar-a-Lago, onde esperava obter a aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um plano de paz revisto de 20 pontos para acabar com a guerra no seu país.

Ao fim de mais de três horas de conversações, nenhum dos dois homens anunciou qualquer avanço importante no esforço de resolução do conflito iniciado pela Rússia em 2022. Ambos enfatizaram que o processo era complicado e levaria mais tempo. E Trump, que falou por telefone no início do dia com o presidente russo, Vladimir Putin, ainda ofereceu uma visão relativamente simpática das posições de Moscovo.

No entanto, ao contrário de algumas reuniões anteriores, Trump elogiou Zelensky e manteve-se confiante de que a paz estava próxima.

“Penso que estamos a ficar muito mais perto, talvez muito perto”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.

As equipas dos EUA, da Ucrânia e da Europa continuarão a reunir-se nas próximas semanas, potencialmente em Washington, acrescentou Trump, de quem se espera também que volte a falar com Putin, que terá de assinar os termos de qualquer potencial acordo de paz.

Eis as conclusões da reunião de domingo:

A guerra ou acaba, ou continua indefinidamente

Trump, depois de apertar a mão de Zelensky nos degraus de Mar-a-Lago, insistiu que não tinha um prazo em mente para acabar com a guerra na Ucrânia.

No entanto, também pareceu sugerir que agora - com as conversações intensivas em curso lideradas pelo seu enviado Steve Witkoff e pelo genro Jared Kushner - era o momento mais oportuno para acabar finalmente com a guerra de quase quatro anos.

“Penso que estamos na fase final das conversações e vamos ver”, afirmou Trump, acrescentando: “Ou acaba ou vai continuar por muito tempo e milhões de pessoas vão ser mortas”.

Trump tem-se sentido frustrado com o ritmo das conversações de paz e alterna entre culpar Zelensky e Putin pela incapacidade de pôr fim ao conflito. Depois de declarar durante a campanha de 2024 que seria capaz de resolver a guerra um dia após a tomada de posse, o presidente norte-americano agora diz que é mais difícil do que imaginava - em parte porque não foi capaz de alavancar uma relação pessoal calorosa com Putin.

A reunião deste domingo, que terminou sem qualquer anúncio importante, pareceu sublinhar as dificuldades.

“Há uma ou duas questões muito espinhosas, questões muito difíceis, mas penso que estamos a ir muito bem”, sublinhou Trump após a reunião. "Fizemos muitos progressos hoje, mas na verdade fizemo-los ao longo do último mês. Não se trata de um processo de um dia, é um assunto muito complicado".

O presidente dos Estados Unidos também apresentou um calendário já conhecido para saber quando é que a paz será possível.

“É possível que não aconteça”, frisou Trump, falando sobre um acordo de paz. “Dentro de algumas semanas, saberemos de uma forma ou de outra.”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanhado por funcionários e aliados, reúne-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no seu clube Mar-a-Lago em Palm Beach (Florida, a 28 de dezembro de 2025. Alex Brandon/AP)

Putin esteve ausente, mas não foi esquecido

Putin não saiu da Rússia para uma reunião em Palm Beach; para além da sua viagem ao Alasca para se encontrar com Trump em agosto, há anos que não vai aos Estados Unidos.

No entanto, a sua ausência física nas conversações deste domingo não significa que a sua presença não tenha sido sentida. Trump falou com o líder russo durante mais de uma hora antes do início das conversações com Zelensky, numa chamada telefónica que o Kremlin garantiu ter sido solicitada pelo presidente dos Estados Unidos. Trump também disse que voltaria a falar com Putin depois do encontro com Zelensky.

É um padrão que já perturbou os apoiantes da Ucrânia no passado: antes de se encontrar com Zelensky, Trump ouve o ponto de vista de Putin, e a reunião subsequente corre mal. Esta sequência foi seguida em outubro, quando - depois de um telefonema com Putin - Trump se recusou a fornecer à Ucrânia novos mísseis de longo alcance, depois de anteriormente se ter mostrado aberto à ideia.

Desta vez, a conversa de Trump com Putin não impediu uma reunião positiva com Zelensky. Mas Trump ainda elogiou Putin numa área: a forma como tem lidado com a central nuclear de Zaporizhzhia, um ponto-chave nas negociações.

“O presidente Putin está a trabalhar com a Ucrânia para a abrir”, reiterou Trump. “É um grande passo, quando ele não está a bombardear a central.”

Trump disse que ainda achava que Putin estava a falar a sério sobre a paz.

"Ele quer ver isso acontecer. Ele quer ver isso", repetiu. “Ele disse-me com muita convicção, eu acredito nele”.

Os últimos 10%

À entrada para a reunião, Zelensky disse que 90% dos termos do plano de paz tinham sido acordados, fazendo eco de um número que os funcionários dos Estados Unidos têm utilizado. Mais tarde, Zelensky usou o mesmo número, embora Trump tenha dito que não gostava de usar percentagens.

No entanto, são os restantes 10% que continuam a revelar-se tão difíceis de resolver, um facto a que Zelensky pareceu aludir. Os principais pontos de discórdia incluem o destino da central nuclear e a questão da concessão de terrenos.

Trump sugeriu que era melhor fazer as concessões de terras agora, antes que a Rússia continue a invadir.

"Algumas dessas terras já foram tomadas. Algumas dessas terras podem ser tomadas, mas podem ser tomadas nos próximos meses", apontou. “E será que é melhor fazer um acordo agora?”

Antes da reunião, Zelensky tinha demonstrado uma nova flexibilidade, dizendo que estava disposto a submeter qualquer acordo de paz a um referendo (a Constituição da Ucrânia exige que qualquer alteração das fronteiras nacionais seja submetida a votação). Mas disse que seria necessário um cessar-fogo para o realizar.

A Rússia, que lançou uma nova vaga de ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia antes das conversações deste domingo, recusou qualquer conversa sobre um cessar-fogo.

De acordo com Yuri Ushakov, assessor do Kremlin, durante o telefonema de Trump com Putin, os dois líderes expressaram que “geralmente partilham opiniões semelhantes” de que uma trégua temporária apenas prolongará o conflito na Ucrânia.

O mesmo assessor acrescentou que, “dada a situação na linha da frente”, a Ucrânia deve decidir em breve o que fazer com a região oriental do Donbass, o principal território pretendido por Putin.

Após a reunião com Zelensky, Trump disse que “estamos a aproximar-nos de um acordo” sobre o destino da região, que considerou “uma das grandes questões”.

Uma relação complicada

Desde o seu primeiro e desastroso encontro em fevereiro, cada reunião entre Trump e Zelensky durante o segundo mandato de Trump tem sido observada de perto pelo seu tom e teor. Nenhuma das suas conversas subsequentes se transformou em tal acrimónia, embora algumas tenham sido descritas como difíceis à porta fechada.

Ao cumprimentar Zelensky na sua propriedade em Palm Beach, Trump elogiou-o.

“Este senhor trabalhou muito e é muito corajoso, e o seu pessoal é muito corajoso”, sublinhou Trump.

Zelensky começou e concluiu os seus comentários agradecendo a Trump, o que é marcante, uma vez que o presidente dos Estados Unidos e o vice-presidente JD Vance o repreenderam em fevereiro por não ter agradecido aos líderes americanos pelo seu papel na mediação.

No passado, Trump utilizou Mar-a-Lago para cultivar relações mais pessoais com os seus homólogos mundiais, incluindo o líder chinês Xi Jinping e o falecido primeiro-ministro japonês Shinzo Abe.

Embora esse não parecesse ser o objetivo expresso da reunião deste domingo - Zelensky veio a Palm Beach porque Trump está a passar as férias aqui - o cenário ainda proporcionava um pano de fundo menos formal do que a Sala Oval ou a Sala do Gabinete da Casa Branca.

“Ele entrou e disse: ‘Este sítio é lindo’”, terá dito Zelensky, de acordo com Trump, ao entrar no local. “Acho que ele já não quer ir mais à Casa Branca”.