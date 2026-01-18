Projeção: Marques Mendes tem o pior resultado de sempre entre candidatos apoiados pelo PSD

Há 1h e 11min

Até então, todos os candidatos apoiados pelos sociais-democratas tinham tido, no mínimo 32% dos votos. Nesta eleição, as sondagens à boca das urnas, dão ao antigo líder do PSD, na melhor das hipóteses, menos 19.7 pontos percentuais do que o pior na história

Numa altura em que na sede de candidatura de Mendes impera o silêncio e a imagem é de muitas cadeiras vazias, há já uma constatação na cabeça dos sociais-democratas: o resultado obtido pelo candidato apoiado pelo PSD, segundo a sondagem à boca da urna da Pitagórica/ICS/ISCTE/Gfk para a CNN Portugal, indica o pior resultado da história do PSD em eleições presidenciais. O antigo líder social-democrata terá entre 9,1% e 12,3% dos votos.

Comparativamente, o resultado até agora mais baixo por um candidato apoiado pelos sociais-democratas deu-se em 2001, quando Ferreira do Amaral, apoiado pela AD, obteve 32% dos votos, perdendo para Jorge Sampaio, que, na eleição para o seu segundo mandato, obteve 55,76% dos votos.

De resto, de todas as vezes que o PSD - sozinho ou coligado - apoiou um candidato, este nunca ficou abaixo do segundo lugar (sendo certo que em 1996 só existiam dois candidatos - Cavaco Silva, que perdeu para Sampaio).

Em 1980, as segundas presidenciais em democracia, António Soares Carneiro, candidato da Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), obteve cerca de 41% dos votos, perdendo para Ramalho Eanes, que venceu com uma maioria de 56,44%. Apesar da derrota, o na altura candidato de Sá Carneiro conseguiu obter 2.325.481 votos.

Em 1986, Freitas do Amaral, também apoiado pela AD, alcançou cerca de 46% na primeira volta, tendo perdido depois para Mário Soares na segunda volta, ainda que tenha obtido 48,82% dos votos.

O PSD só viria a apoiar formalmente outro candidato em 1996: Aníbal Cavaco Silva, que, ficando em segundo lugar numa eleição disputada a dois, obteve 46,06% dos votos contra 53,91% de Jorge Sampaio.

Na mesma linha, Cavaco Silva viria a representar algumas das maiores vitórias do PSD para a eleição do chefe de Estado durante o ciclo 2006-2001. Na eleição que ditou o seu primeiro mandato, Cavaco conseguiu 50,64% e, cinco anos mais tarde, foi reeleito com 52,95% dos votos.

Seguiu-se a era de Marcelo Rebelo de Sousa, nome apoiado pelos sociais-democratas em ambos os ciclos eleitorais, que alcançou também vitórias expressivas. Em 2016, alcançou cerca de 52%, e, em 2021, tornou-se o candidato apoiado pelo PSD mais bem-sucedido da história com uma vitória na ordem dos 60,6%.

Ficha técnica

Sondagem Pitagórica/ICS/ISCTE/GfK Metris para a TVI/CNN, realizada no dia 18 de janeiro de 2026, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Presidência da República em 2026.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral em Portugal Continental. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 28522 entrevistas, recolhidas em 32 freguesias.

A margem de erro máxima para um intervalo de confiança de 95%, com uma amostra aleatória, é de +/- 0.58%.