Projeção: Marques Mendes tem o pior resultado de sempre entre candidatos apoiados pelo PSD

Henrique Magalhães Claudino
Há 1h e 11min
Marques Mendes vota nas presidenciais (LUSA)

Até então, todos os candidatos apoiados pelos sociais-democratas tinham tido, no mínimo 32% dos votos. Nesta eleição, as sondagens à boca das urnas, dão ao antigo líder do PSD, na melhor das hipóteses, menos 19.7 pontos percentuais do que o pior na história

Numa altura em que na sede de candidatura de Mendes impera o silêncio e a imagem é de muitas cadeiras vazias, há já uma constatação na cabeça dos sociais-democratas: o resultado obtido pelo candidato apoiado pelo PSD, segundo a sondagem à boca da urna da Pitagórica/ICS/ISCTE/Gfk para a CNN Portugal, indica o pior resultado da história do PSD em eleições presidenciais. O antigo líder social-democrata terá entre 9,1% e 12,3% dos votos. 

Comparativamente, o resultado até agora mais baixo por um candidato apoiado pelos sociais-democratas deu-se em 2001, quando Ferreira do Amaral, apoiado pela AD, obteve 32% dos votos, perdendo para Jorge Sampaio, que, na eleição para o seu segundo mandato, obteve 55,76% dos votos. 

De resto, de todas as vezes que o PSD - sozinho ou coligado - apoiou um candidato, este nunca ficou abaixo do segundo lugar (sendo certo que em 1996 só existiam dois candidatos - Cavaco Silva, que perdeu para Sampaio). 

Em 1980, as segundas presidenciais em democracia, António Soares Carneiro, candidato da Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), obteve cerca de 41% dos votos, perdendo para Ramalho Eanes, que venceu com uma maioria de 56,44%. Apesar da derrota, o na altura candidato de Sá Carneiro conseguiu obter 2.325.481 votos.

Em 1986, Freitas do Amaral, também apoiado pela AD, alcançou cerca de 46% na primeira volta, tendo perdido depois para Mário Soares na segunda volta, ainda que tenha obtido 48,82% dos votos.

O PSD só viria a apoiar formalmente outro candidato em 1996: Aníbal Cavaco Silva, que, ficando em segundo lugar numa eleição disputada a dois, obteve 46,06% dos votos contra 53,91% de Jorge Sampaio.

Na mesma linha, Cavaco Silva viria a representar algumas das maiores vitórias do PSD para a eleição do chefe de Estado durante o ciclo 2006-2001. Na eleição que ditou o seu primeiro mandato, Cavaco conseguiu 50,64% e, cinco anos mais tarde, foi reeleito com 52,95% dos votos. 

Seguiu-se a era de Marcelo Rebelo de Sousa, nome apoiado pelos sociais-democratas em ambos os ciclos eleitorais, que alcançou também vitórias expressivas. Em 2016, alcançou cerca de 52%, e, em 2021, tornou-se o candidato apoiado pelo PSD mais bem-sucedido da história com uma vitória na ordem dos 60,6%.

Ficha técnica

Sondagem Pitagórica/ICS/ISCTE/GfK Metris para a TVI/CNN, realizada no dia 18 de janeiro de 2026, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições para a Presidência da República em 2026.

Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral em Portugal Continental. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 28522 entrevistas, recolhidas em 32 freguesias.

A margem de erro máxima para um intervalo de confiança de 95%, com uma amostra aleatória, é de +/- 0.58%.

Temas: Resultados Presidenciais Marques Mendes PSD Candidatos

Política

Marques Mendes perde para Seguro na terra onde nasceu e vence na terra onde cresceu

Há 6 min

AO MINUTO | Ventura à frente de Cotrim na batalha pela 2.ª volta (onde vai estar Seguro). Marques Mendes assume a derrota e não apoia nem Ventura nem Seguro na 2.ª volta

Há 10 min
01:17

"A resposta adequada à radicalização da direita é votar em António José Seguro na segunda volta com os olhos bem abertos"

Há 21 min

Ventura vence no concelho que mais turistas recebe em Portugal

Há 25 min
Mais Política

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

Ontem às 16:55

"Chorei rios de lágrimas": mudou-se dos EUA para a Europa e achou que nunca se iria adaptar

Ontem às 12:00

Projeção: Seguro ganha, Ventura à frente de Cotrim em empate técnico

Há 1h e 34min

Tracking poll, 11.º e ÚLTIMO DIA: Seguro, Ventura e Cotrim fecham campanha (ainda mais) na frente

16 jan, 20:16

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Há 3h e 23min

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

A pessoa que mais irrita Trump não está no Irão, na Venezuela, na Gronelândia, na NATO, na Europa, na China, na Colômbia ou no México. Está nos EUA e chamam-lhe Jay

Hoje às 08:00

Fogueiras, danças e gatos: é assim que os ucranianos enfrentam o inverno mais rigoroso dos últimos anos

Ontem às 11:55

Comparador de eleições, geolocalização, resultados na sua terra: use a app da CNN enquanto vê a nossa emissão para saber tudo primeiro e melhor

Há 3h e 55min

Resultados Autárquicas 2025 em tempo real

12 out 2025, 00:00

Restam menos de dez exemplares deste marsuíno. Será possível salvar a espécie?

Ontem às 15:00

Afluência às urnas até às 12:00 é de 21,18% - superior às últimas eleições presidenciais

Hoje às 13:02