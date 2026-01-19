Decisão em cima da hora: Seguro venceu uma eleição que há duas semanas parecia impossível

Há 1h e 16min

Candidato socialista ganhou onde a campanha ainda estava em aberto: entre os indecisos, os menos fidelizados e os eleitores que esperaram até ao fim para escolher. Foi nesse sprint final que passou de candidato em recuperação a vencedor da primeira volta

A última fase da campanha presidencial foi decisiva e António José Seguro soube aproveitá-la melhor do que qualquer adversário. Os dados da sondagem à boca da urna feita por Pitagórica/ICS/Iscte/GfK para a TVI e CNN Portugal mostram que foi sobretudo entre os eleitores que decidiram o voto na última semana que o candidato deu o salto que o colocou na liderança.

No total, 17,2% dos eleitores afirmam ter decidido o voto na última semana, e Seguro concentrou 24,3% dessas escolhas, o valor mais elevado entre todos os candidatos. Um desempenho que contrasta, por exemplo, com André Ventura (7,8%) e Luís Marques Mendes (13%), e que ajuda a explicar a reconfiguração do topo da corrida nos dias finais.

A leitura dos dados revela que quanto mais tardia a decisão, maior o peso de Seguro.

Entre os eleitores que decidiram nos últimos 15 dias, o candidato socialista volta a surgir na dianteira (14,8%), à frente de Cotrim Figueiredo (16,8%) mas muito acima de Ventura (8%) e Marques Mendes (7,3%).

Este comportamento contrasta com os eleitores mais estáveis. Entre os que dizem ter decidido o voto há mais de 15 dias, Seguro recolhe 31,7%, ficando atrás de Cotrim (46,2%), Ventura (39,6%) e Gouveia e Melo (44,2%). A diferença mostra que a vitória de Seguro não resulta de um eleitorado antigo e fidelizado, mas de uma mobilização tardia e concentrada: se a eleição tivesse sido decidida há mais de 15 dias, António José Seguro surgiria apenas em quinto lugar, atrás de Cotrim de Figueiredo, Gouveia e Melo, André Ventura e Marques Mendes, ao obter a percentagem mais baixa entre os cinco principais candidatos neste segmento.

A semana decisiva

A instabilidade do eleitorado fica ainda mais evidente noutro dado: 15% dos eleitores decidiram o voto apenas no próprio dia da eleição. Neste segmento, o voto dispersa-se mais, com vantagem para Gouveia e Melo (21%) e outros candidatos (21%), enquanto Marques Mendes surge com 19,5%. Seguro recolhe 12,8% destes votos de última hora - um valor relevante, mas que confirma que o seu grande ganho ocorreu sobretudo na semana final, e não apenas no dia.

Apenas 18,1% dos eleitores dizem votar sempre no mesmo partido. É neste grupo que se concentram sobretudo os eleitorados de Ventura (31,3%) e Marques Mendes (26,8%). Seguro surge com 16,4%, um valor intermédio, mas que reforça a ideia de um eleitorado menos preso a identidades partidárias rígidas.

Cotrim Figueiredo destaca-se pelo sentido inverso: apenas 4,8% dos seus eleitores dizem votar sempre no mesmo partido, o que explica a sua capacidade de recuperação parcial na última semana - embora insuficiente para travar a subida de Seguro.