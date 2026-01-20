Ventura vale menos do que o Chega em 12 ou 13 sítios mas vale mais do dobro de si próprio (2026 vs 2021)

Contas feitas entre os votos a solo nas presidenciais e os votos do partido nas legislativas, Ventura vale um poucochinho menos que o Chega mas também vale muito mais do que valia nas presidenciais de 2021 - cresceu em número de votos em todos os círculos eleitorais do país, sobretudo no Porto e em Lisboa. Uma análise com base no Comparómetro da CNN Portugal
Ventura vale menos 111.233 votos que o Chega nesta primeira volta das presidenciais face às legislativas de 2025: são dados pelas 14:00 desta terça-feira, com cinco consulados por fechar. Se a análise se restringir ao que já está totalmente contabilizado, que é território português - 18 distritos mais duas regiões autónomas -, Ventura perdeu 48.156 votos face ao Chega: o líder do partido teve mais votos a solo em oito distritos - precisamente 32.911 a mais - mas em contrapartida caiu em 12 distritos - 81.067 votos a menos. Foram mais as perdas que os ganhos.
Ventura perdeu votos em Beja, em Braga, em Castelo Branco, em Évora, em Faro, em Leiria, em Lisboa, em Portalegre, no Porto, em Santarém, em Setúbal e em Viana do Castelo, ganhou votos nos Açores, em Aveiro, em Bragança, em Coimbra, na Guarda, na Madeira (sobretudo na Madeira), em Vila Real e Viseu.
Há várias nuances nestes ganhos e perdas: o Chega tinha vencido nas legislativas em quatro distritos - Faro, Beja, Setúbal, Portalegre; Ventura perdeu Beja, Setúbal e Portalegre para Seguro mas conseguiu manter Faro - onde, ainda assim, teve menos 8.020 votos que o Chega. Mas onde Ventura perdeu mais votos foi em Lisboa, são menos 24.811; no Porto caiu 15.791, em Setúbal foram quase tantos como no Porto, 15.579. O top cinco de perdas fecha com o ainda bastião Faro, que foi do Chega e é agora de Ventura, mas com a supracitada perda de 8.020 votos. Nestes cinco distritos são menos 69.463 votos para Ventura relativamente ao Chega.
Em contrapartida, é na Madeira que Ventura mais cresce, de tal maneira que supera tudo o que o partido fez: o Chega foi segundo nas legislativas e Ventura primeiro nesta primeira volta das presidenciais, são mais 15.784 votos, a Madeira é folgadamente de Ventura; o segundo maior ganho é em Vila Real, deu mais 3.380 votos a Ventura do que tinha dado ao Chega; e depois Viseu, 3.380 a mais que o partido, Bragança mais 3208 votos e Aveiro 2.607. Este top cinco dá mais 29.051 votos a Ventura do que o Chega teve. Nota ainda para Coimbra, em que Ventura consegue fazer melhor que o partido por 370 votos num universo de quase 43 mil votos tanto para o Chega como para Ventura em cada uma das eleições.
Se a análise incluir o que já está somado dos consulados, as perdas de Ventura são maiores - mas os cinco consulados que faltam podem atenuar essas perdas. Independentemente disso, este é o ponto da situação pelas 14:00 desta terça-feira: André Ventura está com menos 63.077 votos que o Chega na emigração, o partido esteve a caminho dos 100.000 votos quando fez 92.192 nas legislativas, Ventura ainda não chegou aos 30.000, está quase, são 29.115. Mas Ventura está com mais do que Seguro lá fora: o vencedor da primeira volta tem 16.163 votos, está bem distante de Ventura na emigração.
Contas feitas, Ventura está melhor que o Chega em seis distritos e nas duas regiões autónomas mas está pior em 12 distritos e eventualmente no círculo da emigração - mas ainda ainda há votos por contar, por isso esta 13.ª perda está por confirmar.
Onde Ventura não está em perda de maneira nenhuma é na comparação consigo próprio: tem muitos mais votos em todos os sítios quando se compara a sua candidatura presidencial de 2021 com a de 2026 - quase um milhão de votos a mais, 829.875 para identificar com precisão, 167% a mais em cinco anos. Portanto: Ventura vale agora mais do dobro de si próprio.
É no Porto onde cresceu mais: nem aos 65.000 votos chegava em 2021, passou agora os 200.000, subiu exatamente 147.821. Lisboa é o segundo distrito onde mais cresceu, são 117.263 que foi buscar onde não tinha. Braga, Setúbal e Aveiro fecham o top cinco de ganhos, que representam quase mais meio milhão de votos.
No top 5 inverso, dos sítios onde cresceu menos em votos, a ordem é assim: Portalegre, Bragança, Évora, Beja, Guarda. De qualquer maneira: estes cinco sítios representam em conjunto mais 50.539 votos para Ventura.
No círculo da emigração, Ventura deu um salto enorme: teve 3.613 votos há cinco anos, está a caminho dos 30.000 nesta eleição - faltam contar cinco consulados, vai passar essa fasquia. A par da Madeira e de Faro, é um círculo eleitoral em que bateu o vencedor da primeira volta.