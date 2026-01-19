Seguro venceu em mais concelhos que a AD, vale quase o dobro de IL, Livre, CDU e BE juntos, triunfou em mais 1606 freguesias que o PS - e tem mais votos que Cotrim e Gouveia e Melo somados

Há 57 min

Outra conclusão: são preciso três para fazer a Seguro o que Seguro fez a Ventura. Uma análise com base no Comparómetro da CNN Portugal

Seguro agora vale mais que o PS, exatamente mais 312.701 votos em todo o país e consulados contabilizados até às 14:00 desta segunda-feira, mas a AD continua a valer globalmente mais que Seguro, precisamente mais 253.542 votos que o vencedor da primeira volta presidencial. Ainda assim, Seguro venceu em mais 26 concelhos que a AD.

SEGURO > PS Diferença total (país + consulados) às 14:00 +312.701

SEGURO < AD Seguro venceu em mais concelhos que a AD -253.542

Seguro vale mais 157.243 votos que Cotrim, terceiro, e Gouveia e Melo, quarto, somados. Consequentemente vale mais que Marques Mendes, quinto, e Gouveia e Melo juntos ou que Cotrim e Marques Mendes juntos, vale sempre mais nestas combinações de um versus dois, só não vale mais na combinação de um versus três, Seguro fica a 480.151 votos da soma Cotrim+Gouveia e Melo+Marques Mendes, mas se 480.151 votos parece muito é só mesmo perceção, porque: André Ventura, segundo, ficou a 428.251 votos de Seguro, ou seja, mais ou menos a distância a que Seguro ficaria de Cotrim+Gouveia e Melo+Marques Mendes juntos, portanto: são precisos três para fazer a Seguro o que Seguro fez a Ventura.

SEGURO > (3º + 4º) Acima de Cotrim e Gouveia e Melo somados +157.243

SEGURO > VENTURA Distância direta entre os dois primeiros +428.251

Mas são precisos os três Cotrim+Gouveia e Melo+Marques Mendes porque Seguro até esmaga cinco juntos, os cinco do fundo: o vencedor da primeira volta teve mais 1.431.053 votos que os últimos cinco juntos - Catarina Martins, António Filipe, Manuel João Vieira, Jorge Pinto, André Pestana, Humberto Correia. Seguro vale uma enormidade mais que os representantes de BE, PCP e Livre (além dos outros dois candidatos).

SEGURO > ÚLTIMOS 5 entre os últimos 5 estão os representantes de BE, PCP, Livre +1.431.053

Por falar nisso, em BE, PCP e Livre: por falar nisso e juntando Iniciativa Liberal, por falar nisso: Seguro tem mais 849.507 votos que todos esses partidos juntos, Seguro vale sozinho quase o dobro dos votos de quatro partidos juntos, quatro partidos que são o terceiro e quarto e quinto e sexto partidos com mais deputados no Parlamento.

SEGURO > (BE+PCP+LIVRE+IL) Seguro vale mais que a soma de quatro partidos +849.507

Não é inaudito, longe disso, que numa eleição presidencial um candidato tenha mais votos que vários partidos somados, nomeadamente os candidatos que vencem à primeira volta - que foi o que sucedeu com a maioria dos presidentes eleitos até agora; mas numa eleição com segunda volta, que não é inaudita mas é rara, numa eleição de potencial grande fragmentação como a deste domingo, uma eleição com 11 candidatos, nessa eleição a vitória de Seguro não é suficiente para resolver tudo à primeira volta mas é uma vitória com tamanho suficiente para ter feito de Seguro maior em votos que o partido de onde veio, um PS que primeiro não acarinhou o próprio Seguro como candidato e que depois se resignou a ele. Um partido que venceu 33 concelhos nas legislativas de 2025, Seguro venceu 225, 225 são, já foi dito, são mais 26 concelhos que aqueles que a AD venceu nessas mesmas legislativas, portanto: um candidato que vence uma primeira volta sem ser eleito presidente vence quase sete vezes mais concelhos que o PS, vence mais concelhos que a aliança que governa o país. Seguro venceu também dois terços das freguesias do país, ganhou em 2043 freguesias enquanto o PS venceu... 437 nas legislativas, nem 15% das freguesias são.

CONCELHOS GANHOS POR SEGURO mais 26 que a AD 225 CONCELHOS

FREGUESIAS GANHAS POR SEGURO mais 1606 que o PS 2043 FREGUESIAS

Seguro venceu 18 dos 20 círculos eleitorais, ficou inclusivamente com Portalegre, Beja e Setúbal, são três distritos que o Chega venceu nas legislativas e que transitam para Seguro - que não tirou Faro a Ventura mas Seguro teve mais 9.924 votos em Faro que o PS, Seguro passou para segundo quando o PS foi terceiro neste distrito, distrito esse onde Ventura acaba por ter menos 8.020 votos que o Chega nas legislativas de 2025.

VITÓRIAS EM CÍRCULOS só perdeu em Faro e Madeira 18 /20

Na Madeira, que a par de Faro é o único círculo do país onde Seguro não venceu, o vencedor da primeira volta teve mais 11.904 votos que o PS, Seguro é segundo aqui quando o PS foi terceiro, mas na Madeira o triunfo é mesmo de Ventura - teve mais 15.784 votos que o Chega, que foi segundo nas legislativas de 2025 quando Ventura é agora primeiríssimo nas presidenciais de 2026.

Mas nesse confronto com o Chega e Ventura, Seguro vale globalmente mais 317.014 votos que o Chega nas legislativas de 2025 e mais 428.251 votos que o próprio Ventura nesta primeira volta, o que quer dizer que Ventura valeu menos agora que o próprio partido que lidera - mas Ventura vale em 2026 mais 829.871 votos que ele próprio nas presidenciais de 2021. E é expectável que tanto Ventura como Seguro valham mais na segunda volta do que eles próprios na primeira porque há menos nove candidatos para a dispersão de votos.

SEGURO > CHEGA (2025) Comparativo com as legislativas 2025 +317.014

O que já se sabe também desde já é que este Seguro da primeira volta vale mais 114.049 votos que o segundo e o terceiro e quarto e o quinto e o sexto e o sétimo juntos das presidenciais de 2021, Seguro teve sozinho mais votos que Ana Gomes, André Ventura, João Ferreira, Marisa Matias, Tiago Mayan e Vitorino Silva somados. Seguro só não vale mais que Marcelo, que teve uns históricos 2.534.745 votos.