Seguro é melhor que o PS em 1606 sítios. Ventura vale menos que o Chega mas vale o dobro de si próprio. Cotrim é 5,5 vezes maior que a IL

Germano Oliveira | António Guimarães
Há 30 min
Mosaico António José Seguro André Ventura Cotrim de Figueiredo

O que dizem estas eleições - mas também as outras antes destas - sobre o top 3 das presidenciais

 
ANTÓNIO JOSÉ SEGURO

Seguro venceu em mais concelhos que a AD, vale quase o dobro de IL, Livre, CDU e BE juntos, triunfou em mais 1606 freguesias que o PS

André Ventura

Ventura vale menos do que o Chega em 12 ou 13 sítios mas vale mais do dobro de si próprio (2026 vs 2021)

João Cotrim de Figueiredo

É maior que a IL. É rigorosamente 5,5 vezes maior que a IL

António José Seguro1.º lugar, 1.754.919 votosCARREGUE AQUI PARA VER
 
 
André Ventura2.º lugar, 1.326.657 votosCARREGUE AQUI PARA VER
 
 
João Cotrim de Figueiredo3º Lugar • 902.591 votosCARREGUE AQUI PARA VER
Temas: Resultados globais presidenciais 2026 Presidenciais 2026 António José Seguro André Ventura João Cotrim de Figueiredo

Presidenciais 2026

