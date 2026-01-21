Seguro é melhor que o PS em 1606 sítios. Ventura vale menos que o Chega mas vale mais do dobro de si próprio. Cotrim é 5,5 vezes maior que a IL Germano Oliveira | António Guimarães Ontem às 19:15 O que dizem estas eleições - mas também as outras antes destas - sobre o top 3 das presidenciais ANTÓNIO JOSÉ SEGURO Seguro venceu em mais concelhos que a AD, vale quase o dobro de IL, Livre, CDU e BE juntos, triunfou em mais 1606 freguesias que o PS carregue na imagem ou no título para ler André Ventura Ventura vale menos do que o Chega em 12 ou 13 sítios mas vale mais do dobro de si próprio (2026 vs 2021) carregue na imagem ou no título para ler João Cotrim de Figueiredo É maior que a IL. É rigorosamente 5,5 vezes maior que a IL carregue na imagem ou no título para ler ❮ ❯ António José Seguro1.º lugar, 1.754.919 votosCARREGUE AQUI PARA VER André Ventura2.º lugar, 1.326.657 votosCARREGUE AQUI PARA VER João Cotrim de Figueiredo3º Lugar • 902.591 votosCARREGUE AQUI PARA VER Temas: Resultados globais presidenciais 2026 Presidenciais 2026 António José Seguro André Ventura João Cotrim de Figueiredo