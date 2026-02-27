O Sporting arranjou um guarda-costas ao adversário e resolveu as coisas num instante

Há 1h e 41min

CRÓNICA || Sem história, com craque: Luis Suárez continua a carburar e já lidera isolado a lista de melhores marcadores

Chegar, ver, marcar e conservar. O Sporting teve tudo o que podia pedir na receção desta sexta-feira ao Estoril.

Antes de receber o FC Porto em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, os leões queriam resolver rapidamente a partida contra um adversário complicado, algo que conseguiram fazer.

Ainda que sem a nota artística de outros jogos em casa ou até da visita a Moreira de Cónegos na semana passada, o Sporting teve momentos de qualidade e, sobretudo, de eficácia.

Foi assim aos minutos 6 e 16, quando Luis Suárez apareceu de mansinho nas costas do Estoril por duas vezes. Primeiro foi um lançamento de Francisco Trincão, depois foi um lançamento de Morten Hjulmand. Ambos para as costas da defesa do adversário, que parecia não saber que o colombiano estava em campo.

O Estoril não pediu, mas o Sporting arranjou-lhe mesmo um guarda-costas, ainda que certamente não fosse neste cenário que os canarinhos estivessem a pensar.

Imagine-se quem, portanto. É que estamos apenas a falar do melhor marcador do campeonato - 22 golos agora, contra os 20 de Vangelis Pavlidis - e do melhor jogador do Sporting esta época.

Alheio a isso, Luis Suárez agradeceu das duas vezes e empurrou a bola com facilidade, fazendo o 2-0 com terminou a partida, mesmo que o Estoril tenha mostrado que sabe jogar à bola na segunda parte.

Sempre controlado, diga-se, o jogo foi caminhando lentamente para o final, permitindo até a Rui Borges fazer a natural gestão antes de um jogo grande, permitindo o descanso a jogadores como Trincão, Geny Catamo ou Morita, além de dar minutos a Nuno Santos e Daniel Bragança, por exemplo, ambos recém-regressados de lesões complicadas.

E no fim ainda deu tempo para um golo especial: grande trabalho de Nuno Santos para outro grande trabalho de Daniel Bragança, que atirou a contar para o 3-0, marcando o terceiro golo desde o seu regresso.

Sem grande história, o Sporting cumpre antes do Clássico com o FC Porto para a Taça de Portugal. Cumpre, e neste ponto é ainda mais importante, antes de outro Clássico, mas entre Benfica e FC Porto, numa jornada em que os leões visitam Braga para dois duelos escaldantes.