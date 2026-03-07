O Sporting assusta-se ao ver equipas de vermelho pela frente

Há 1h e 4min

CRÓNICA || Tudo igual à primeira volta. Que balde de água fria para o Sporting, que viu a mesma história repetir-se contra o mesmo adversário

Recuemos mais de três meses, até ao dia 5 de dezembro do ano passado. Foi o dia do dérbi que também é Clássico, o dia do Benfica - Sporting para a Liga. Com os encarnados claramente na mó de baixo e ainda a tentar alinhar tudo aquilo que José Mourinho queria, os leões entraram com tudo e fizeram 25 minutos iniciais de luxo, marcando um golo e encostando o adversário às cordas.

Só que depois, aos 27 minutos, o Benfica empatou e o jogo mudou por completo. Não mais o Sporting conseguiu mandar, tampouco conseguiu criar perigo em casa do eterno rival, permitindo que um jogo que tinha começado a dominar acabasse com um empate e o Benfica ligeiramente por cima.

Este é o preâmbulo de uma equipa muito semelhante ao que se viu este sábado em Braga. Quase que era com o crucial detalhe de que desta vez venceria, mas não foi, já que se repetiu algo que aconteceu na primeira volta.

Depois de uma grande entrada, o Sporting chegou ao golo por Gonçalo Inácio através de um canto aos 22 minutos. Por essa altura já devia estar a ganhar por um ou até mais golos, mas a ineficácia ia tendo a sua parte. Como teve pouco depois do primeiro golo, com Luis Suárez a falhar escandalosamente só com o guarda-redes pela frente.

Saltamos então para o minuto 34, quando o Sporting, mas o da casa, o de Braga, conseguiu sair das amarras em que tinha sido metido desde o início. Grande passe de João Moutinho, soberba receção de Rodrigo Zalazar e grande finalização de Ricardo Horta. Sem fazerem muito, provavelmente sem fazerem nada, os bracarenses colocavam-se na frente com um golaço.

O Sporting tinha então de reagir, mas foi como se houvesse um colapso da equipa que até ali tinha sido dona e senhora do jogo.

Tal como na Luz, onde o golo do Benfica fez o Sporting mudar radicalmente a sua postura, também desta vez se viu o mesmo.

Ainda assim, o Sporting conseguiu, num momento de raro aperto ao Sporting de Braga, forçar o erro do adversário. Primeiro porque os jogadores da casa não conseguiram afastar a bola a tempo, depois porque Arrey-Mbi não fechou os braços a tempo, cometendo um penálti que deu a Luis Suárez a oportunidade de voltar a dar vantagem aos leões mesmo no fim da primeira parte.

O colombiano não desaproveitou e avançou mesmo para o 31.º golo da época, mostrando que Viktor Gyökeres já não é mais do que boa memória em Alvalade.

Novamente por cima, o Sporting abdicou quase totalmente de atacar na segunda parte. Pode ter sido por estratégia, claro, mas os leões deram a bola ao Sporting de Braga, que provocou vários calafrios junto da baliza de Rui Silva, tendo conseguido o que queria no último suspiro. Num remate à queima-roupa, Gonçalo Inácio abriu o braço e impediu a bola de ir à baliza. Penálti para o Sporting de Braga nos descontos, tal como tinha acontecido na primeira volta em Alvalade. Também desta vez foi Rodrigo Zalazar a marcar.

Como aconteceu na Luz, o Sporting pareceu assustar-se quando uma equipa vestida de vermelho - encarnado, dirão os benfiquistas - cresceu no jogo. Coincidência ou não, até porque o decorrer dos jogos foi diferente, as outras vezes em que o Sporting perdeu pontos neste campeonato - à exceção da derrota em casa e do empate fora contra o FC Porto - foram contra este mesmo Sporting de Braga em casa e contra o Gil Vicente em Barcelos, também uma equipa que veste aquela cor.

Contas feitas, o Sporting já perdeu esta época oito pontos contra adversários que vestem de vermelho.

Horas antes de Benfica e FC Porto jogarem no Estádio da Luz, o Sporting desperdiça a oportunidade de ganhar pontos aos rivais, sobretudo de ficar a um ponto da liderança, caso os dragões percam em Lisboa. Em sentido contrário, uma vitória do FC Porto pode ditar o encerramento das contas a favor dos azuis e brancos. Quanto ao Benfica, pode mesmo ficar a apenas um ponto do segundo lugar e a apenas quatro do primeiro.