E agora os adeptos do Sporting perguntam: porque é que não pode ser sempre assim?

António Guimarães
Há 1h e 57min

CRÓNICA || Não foram três golos, foram três golaços (e pode vê-los todos aqui)

Umas vezes a bola vai à trave, outras vai ou poste ou sofre uma carambola que a impede de entrar… Outras vezes simplesmente não há arte e engenho suficientes para resolver as coisas mais cedo.

Têm sido assim muitos dos jogos do Sporting, que habituou os adeptos ao sofrimento constante para trazer o alívio já bem perto do fim.

Desta vez, em Moreira de Cónegos, não foi preciso nada disso. Com um futebol por vezes alucinante, o Sporting atropelou o Moreirense, alcançando uma vitória fácil por 3-0 na casa de uma das sensações desta edição da Liga. Os golos, esses, pode vê-los todos nos vídeos associados ao artigo.

E tudo isso na segunda parte, mas já com cheirinho na primeira. É que o Sporting entrou logo a carregar e a mostrar que desta vez não queria esperar por saber os descontos para se pôr a correr.

Com muita qualidade e um Francisco Trincão em versão prime, os leões encostaram o Moreirense à sua baliza desde o início. Não chegou para fazer o primeiro em 45 minutos, mas a toada foi tão forte que na segunda parte não houve outra hipótese.

Com três golos de belo efeito, o Sporting sossegou cedo os seus adeptos, que certamente se colocaram a pensar porque é que não pode ser sempre assim. Ou pelo menos porque é que não pode ser mais vezes.

Golaço praticamente a abrir a segunda parte, com Trincão a dar uma raquetada na bola, que entrou com classe na baliza do Moreirense. Desbloqueado o adversário, Geny Catamo decidiu tentar o golo da tarde, e conseguiu, desferindo um golpe em arco pouco depois.

O Sporting abrandou, que o 2-0 dava para isso, permitindo ao Moreirense mostrar que era possível ter bola também no seu meio-campo ofensivo. Um susto aqui e outro ali, mas nada de mais.

Para afastar quaisquer surpresas, Luis Suárez ainda apareceu com um remate a meia altura brutalmente bem colocado. Golaço do colombiano, também ele com exibição artística.

O Sporting volta a vencer e coloca pressão renovada no FC Porto, que fica obrigado a ganhar ao Rio Ave este domingo para manter a almofada de conforto. Os leões recebem o Estoril na próxima semana, antes da jornada em que visitam Braga e os dragões visitam a Luz. Aí poderá começar a definir-se muito do campeonato.

