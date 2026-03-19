Anjos e vikings: agora o FC Porto já sabe o que os seus adversários tantas vezes sofrem

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CRÓNICA || Inacreditável o que faz Diogo Costa na baliza, não menos inacreditável um rapaz que deve ir para casa a correr

Há aqueles dias em que a imprensa desportiva gosta de dizer que o guarda-redes de uma equipa não tem apenas o seu nome. Se há dia para isso, esta quinta-feira é um deles, sem dúvida. Diogo Costa colocou uma auréola sobre a cabeça para passar a ser São Diogo Costa, tamanha foi a exibição do guarda-redes do FC Porto, que deu uma segurança tremenda à equipa para que conseguisse manter a vantagem na eliminatória contra o Estugarda.

Novamente com uma rotação quase total, Francesco Farioli só não abdicou de Diogo Costa, Jan Bednarek e Alberto Costa daquele que tem sido o onze de gala. De resto, foi mesmo para rodar tudo outra vez, tal como tinha acontecido na Alemanha, onde os dragões conseguiram uma vitória por 1-2.

E foi com a necessidade de virar tudo que o Estugarda entrou em campo, com uma pressão alucinante que encostou o FC Porto durante quase todos os 90 minutos. Os dragões estiveram confortáveis na maior parte do tempo, é verdade, mas houve vários momentos de aperto e de verdadeiro assédio à baliza portista.

É como se o FC Porto tivesse finalmente percebido o que sofrem na pele quase todos os seus adversários, quando os dragões não os deixam jogar.

E foi aí que, logo aos 8 minutos, Diogo Costa respondeu, com reflexos apuradíssimos após um remate na ressaca a um livre. O Estugarda entrava melhor e, percebia-se, a eliminatória podia facilmente ficar perigosa, até porque a vantagem trazida da Alemanha era mínima.

O momento em que Diogo Costa fez a primeira de várias defesas decisivas (Estela Silva/Lusa)

Com muitas coisas parecidas com o FC Porto, nomeadamente a fisicalidade que coloca em campo, o Estugarda ia deixando espaços atrás, o que foi deixando espaço às setas de azul e branco - José Mourinho chamou-lhes “motas” - acelerarem. Borja Sainz, William Gomes, Zaidu, Rodrigo Mora, todos tentaram acelerar perante o campo aberto que ficava para lá da muralha alemã.

E aos 21 minutos a aceleração foi decisiva, com um ressalto em Borja Sainz a cair para William Gomes, que fez o 1-0 para o FC Porto, colocando a vantagem em dois golos, dando mais espaço para respirar e para especular com o jogo, como tantas vezes gosta de fazer Francesco Farioli.

Mas o Estugarda não baixou, pelo contrário. Os minutos 31, 32 e 54 voltaram a mostrar São Diogo Costa. Difícil dizer qual a melhor defesa, mas talvez a última ganhe a corrida, mantendo a vantagem crucial de dois golos.

Cada vez mais vertiginosa, a equipa do Estugarda também ia deixando mais espaços nas costas. As motas do FC Porto já não eram as mesmas, mas não eram piores. Do banco veio um tal de Victor Froholdt, rapaz que não sabe nem parece querer saber o que é descansar. Se calhar nem conhece a palavra, nem mesmo em dinamarquês, mas é mesmo dinamarquês, é, sobretudo, mesmo um viking.

Jogou apenas 45 minutos, mas o médio todo o terreno entrou mesmo para ser decisivo, com uma bomba de pé esquerdo - até Francesco Farioli levou as mãos à cabeça - já nos últimos 20 minutos a dar a tranquilidade total. A partir daí, o jogo não trouxe mais sobressaltos, até porque depressa o Estugarda ficou com menos um jogador, depois da expulsão de Nikolas Nartey.

O FC Porto congelou definitivamente o jogo e descansou até ao fim. Segue-se agora o Nottingham Forest, a primeira equipa a derrotar a equipa de Francesco Farioli este ano, no já longínquo dia de 23 de outubro, em Inglaterra.

Antes disso, bem antes disso, segue aquele que pode servir como uma espécie de match point no campeonato. Já este fim de semana há visita a Braga, no jogo em que Sporting e Benfica certamente depositam mais esperanças para a perda de pontos do FC Porto.