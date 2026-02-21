Nem Mourinho podia ter pedido um jogo mais a jeito do Benfica

Há 1h e 58min

CRÓNICA || Vitória fácil na receção ao último classificado ainda teve direito a um golo de letra

Chegar, ver, vencer e… descansar. Foi o mote deste fim de tarde do Benfica, que não teve para se chatear na receção ao frágil AFS, equipa que parece cada vez mais condenada à descida de divisão.

Com uma entrada a todo o gás e muito do pensamento na segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica quis fechar o jogo cedo. E conseguiu.

O resultado, de resto, fez-se na primeira parte, com os três golos da partida marcados nesse período. Primeiro foi Alexander Bah, o regressado lateral direito - não jogava desde fevereiro… do ano passado - que permitiu o descanso a Amar Dedic.

O dinamarquês apareceu bem na área para fazer a recarga a um remate de Vangelis Pavlidis. Resistiu 11 minutos o AFS.

O Benfica continuou a carregar e foi com naturalidade que chegou ao 2-0, através de Enzo Barrenechea, ele que tem perdido importância nesta fase da época, depois de ter sofrido uma lesão. Desta vez reeditou a dupla com Richard Ríos e mostrou vontade de lutar pelo lugar.

Num jogo que teve José Neto a estrear-se a titular no lado esquerdo da defesa, Rafa acabou por também fazer o gosto ao pé - golaço de letra do internacional português -, resolvendo o jogo logo na primeira parte e permitindo a José Mourinho e aos jogadores pensarem no Real Madrid, tanto que deu tempo para mais minutos de Anísio Cabral e até, pasme-se, de Franjo Ivanovic.

Vitória fácil e rápida? Check. Golaço da contratação mais sonante do mercado de inverno? Check. Tempo dado às pérolas da academia? Check. Jogo sem lesões ou expulsões? Check. José Mourinho não podia ter pedido melhor.

Fica apenas a incógnita em relação a Nicolás Otamendi, que teve de ser substituído ao intervalo por ter sentido um desconforto. Se não estiver apto para Madrid, pode naturalmente ser um revés.

Jogo sem história na receção ao AFS, provavelmente como todos os benfiquistas queriam e esperavam. A luta faz-se agora no Santiago Bernabéu, onde a polémica em torno de Gianluca Prestianni e Vinicius Júnior deverá aquecer ainda mais uma eliminatória que, apesar de inclinada para o lado espanhol, está em aberto, já que um golo do Benfica empata tudo.

Quanto ao campeonato, o Benfica prepara-se para a última jornada antes de receber o FC Porto, partida que pode definir muito do que será a classificação final.