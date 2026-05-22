Quase meia tonelada de alimentos impróprios para consumo: PSP encerrou um restaurante em Queluz

Há 47 min

As imagens mostram as "deficientes condições de armazenamento de produtos alimentares" que os agentes da PSP encontraram no local

Um restaurante na freguesia de Queluz, no concelho de Sintra, foi encerrado pelas autoridades na sequência de uma operação de fiscalização conjunta que detetou graves falhas sanitárias e centenas de quilos de alimentos impróprios para consumo.

A ação foi conduzida pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Sintra, com o apoio de várias entidades, entre elas o Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço, o Gabinete de Saúde Pública e Bem-Estar Animal da Câmara Municipal de Sintra, a Polícia Municipal de Sintra e a Unidade de Saúde Pública Amadora/Sintra.

Durante a fiscalização ao estabelecimento de restauração, os agentes encontraram "deficientes condições de armazenamento de produtos alimentares" e irregularidades "fitossanitárias". O cenário encontrado pelas autoridades incluía alimentos deteriorados, produtos congelados em más condições e espaços de armazenamento considerados inadequados.

No total, foram destruídos 467,830 quilogramas de produtos alimentares considerados impróprios para consumo.

Perante as irregularidades detetadas, a Autoridade de Saúde Local decretou a suspensão imediata da atividade do estabelecimento "por tempo indeterminado", incluindo o serviço de takeaway, até que todas as inconformidades sejam corrigidas. Caso a ordem não seja cumprida, o proprietário poderá "incorrer no crime de desobediência".

As autoridades identificaram ainda outras infrações, relacionadas com a comunicação prévia da atividade e a ausência de informação sobre o horário de funcionamento.

A operação incluiu também ações de controlo a cidadãos estrangeiros no centro comercial onde se encontra o restaurante. Foram fiscalizados 18 estrangeiros, oito dos quais no próprio estabelecimento, tendo resultado uma notificação para abandono voluntário do território nacional e um auto de notícia por contraordenação.

As várias entidades envolvidas vão agora avançar com os respetivos "processos contraordenacionais".