É por isto que só respiramos por uma narina de cada vez

Pelo menos doze mil litros de ar passam pelo sistema respiratório todos os dias

Quando se está doente ou se tem alergias sazonais, uma das coisas mais incómodas é que isso deixa o nariz entupido e bloqueado. Isso torna a respiração pelas narinas frustrante, se não totalmente impossível.

Mas mesmo quando não está doente, talvez já tenha notado que, quando respira fundo, apenas uma das narinas parece permitir a entrada de ar. Antes de entrar em pânico e se perguntar se está a ficar doente, saiba que o que está a sentir é, na verdade, um processo corporal normal.

Várias vezes ao dia, sem que o percebamos, as narinas alternam naturalmente, entre uma narina e a outra, ficando uma delas dominante no fluxo de ar. Esse processo é chamado de ciclo nasal e desempenha um papel importante na saúde do nosso nariz.

O corpo alterna a narina dominante com uma frequência de até duas horas enquanto estamos acordados. Essa alternância é menos frequente quando estamos a dormir, pois a nossa frequência respiratória diminui e o volume de ar que entra e sai do corpo diminui.

Há duas fases fundamentais no ciclo nasal: a congestão e a descongestão.

Durante a fase de congestão, uma narina terá um fluxo de ar reduzido, enquanto a narina oposta estará aberta, ou descongestionada, permitindo a passagem de mais ar. A fase de descongestão, na verdade, fatiga a narina aberta, pois o ar a seca e coloca-a em contacto com agentes patogénicos. É por isso que é importante que a narina dominante mude.

Este ciclo alternado é automático, regulado subconscientemente pelo hipotálamo no cérebro. No entanto, algumas pessoas não têm ciclo nasal (como aquelas que têm um distúrbio hipotalâmico). Também há evidências de que a narina esquerda pode ser mais dominante, especialmente em pessoas destras.

Estudos sobre a respiração nasal sugerem mesmo que, quando a narina direita é dominante, o corpo fica num estado mais alerta ou stressado. Mas quando a narina esquerda assume o controlo, o corpo fica num estado mais relaxado.

O ciclo nasal é importante por várias razões.

Em primeiro lugar, protege o revestimento do nariz e do sistema respiratório. Pelo menos 12 000 litros de ar passam por ele todos os dias, tornando-o uma defesa de primeira linha contra os agentes patogénicos. A alternância da narina dominante reduz o risco de danos e também facilita a proteção da passagem nasal contra os agentes patogénicos.

O nariz também precisa de descansar e de reparar-se. A exposição ao ar resseca-o – logo, se não tiver tempo para recuperar, tal pode facilitar que os agentes patogénicos e a inflamação causem danos.

Parte do processo de congestão também envolve um aumento do fluxo sanguíneo para os vasos do nariz. Isto garante que as narinas sejam humedecidas adequadamente para os processos de reparação e recuperação, e que o ar seja aquecido e humedecido à medida que passa pela narina.

Função do ciclo nasal

Várias coisas podem afetar o funcionamento normal do ciclo nasal. Condições respiratórias, como constipações e gripes, resultam num aumento da produção de muco. Isso restringe a facilidade com que as passagens nasais são capazes de alternar.

Alérgenos, como pólen ou ácaros, podem causar inflamação grave dos tecidos nasais, impedindo novamente o funcionamento adequado do ciclo nasal.

Certos medicamentos, como os para hipertensão, também podem causar irritação do revestimento nasal. Isso ocorre porque esses medicamentos afetam os vasos sanguíneos em todo o corpo, incluindo os do nariz.

O uso excessivo de descongestionantes nasais (por mais de cinco dias seguidos) pode causar rinite medicamentosa — uma forma de congestão que ocorre quando se usa esses medicamentos em excesso. O inchaço repentino dos tecidos das narinas afeta o ciclo nasal.

Para outras pessoas, problemas estruturais interferem no ciclo nasal. Os pólipos nasais, encontrados em até 4% das pessoas, são uma protuberância do revestimento nasal que geralmente ocorre em ambas as narinas. Estes limitam a facilidade com que o ar passa pelas narinas, tornando o ciclo nasal ineficaz e deixando ambas as narinas constantemente com sensação de bloqueio.

Um desvio do septo nasal – em que a cartilagem e a placa óssea entre as narinas estão descentradas – também pode fazer com que as narinas se sintam constantemente congestionadas ou bloqueadas. Isto requer frequentemente cirurgia para melhorar a respiração e a qualidade do sono.

Mesmo fatores tão simples como deitar-se na cama ou ficar curvado podem afetar o ciclo nasal. Quando se deita, o sangue acumula-se nos tecidos do nariz. A gravidade também faz com que o conteúdo dos seios nasais se desloque para a narina mais próxima da almofada. Isto pode bloquear uma das narinas, dificultando a respiração e impedindo o ciclo nasal de funcionar normalmente.

Se tem dificuldade em respirar pelas narinas, infecções como constipações e gripes são geralmente as causas mais comuns. Pode demorar até duas semanas para eliminar a congestão. A sinusite, em que os seios nasais ficam infetados, pode durar quatro semanas.

As alergias ao pólen também podem ser uma causa comum de um ciclo nasal anormal. Este sintoma pode durar semanas, dependendo do alérgeno específico ao qual é alérgico. Tomar anti-histamínicos regularmente durante a época da febre dos fenos pode ajudar a reduzir os sintomas e a eliminar qualquer congestão.

Mas se verificar que uma narina está persistentemente entupida por mais de duas semanas, geralmente é uma boa ideia consultar um médico, especialmente se houver muco a sair do nariz ou uma secreção que não pareça normal para si.