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Residências para estudantes continuam atrasadas: só 27% das camas do PRR estão concluídas

CNN Portugal , TFR
Há 55 min
Universidade de Coimbra (Peter Charlesworth/LightRocket via Getty Images)
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REVISTA DE IMPRENSA | As empreitadas já concluídas representaram um investimento de cerca de 129 milhões de euros, num total previsto de quase 467 milhões

A menos de dois meses do fim do prazo previsto para a execução do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES), cerca de 60% dos projetos continuam por concluir, segundo o Jornal Público. Das 134 empreitadas previstas, apenas 53 estão finalizadas e 81 permanecem em execução. No total das 18.758 camas previstas, só 5.014 estão concluídas, o equivalente a 27%.

Os dados mais recentes do PNAES, atualizados a 24 de junho, mostram que 72 obras continuam em curso, incluindo 31 destinadas à construção de novas residências, 24 à adaptação de edifícios e 17 à requalificação de alojamentos já existentes. Há ainda nove intervenções a decorrer em edifícios parcialmente ocupados. As empreitadas já concluídas representaram um investimento de cerca de 129 milhões de euros, num total previsto de quase 467 milhões.

Apesar dos avanços registados ao longo do último ano, o ritmo de execução continua a ser reduzido. Em maio de 2025, apenas 11% das camas estavam concluídas e, em fevereiro deste ano, a Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR estimava que apenas 3.744 lugares estavam efetivamente prontos. Nessa altura, o organismo alertava já para o risco de vários projetos não ficarem concluídos até ao prazo de 31 de agosto.

A mesma comissão apontava as tempestades registadas no início do ano, a escassez de mão de obra e diversos constrangimentos logísticos, incluindo dificuldades nas ligações a infraestruturas essenciais como a energia, como fatores que atrasaram as obras. 

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