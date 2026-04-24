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Homem cai de arriba de 15 metros em São Pedro de Moel e sobrevive

Daniela Rodrigues
Há 1h e 19min
São Pedro de Moel (Créditos: André Nunes)

Chegou a ser acionado um helicóptero da Força Aérea Portuguesa para apoio ao resgate, mas o meio aéreo acabou por não ser necessário, uma vez que a vítima foi retirada por via terrestre

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Um homem de 33 anos sobreviveu a uma queda de cerca de 15 metros, ao final da tarde desta sexta-feira, na zona da Praia da Descida da Areia, em São Pedro de Moel, Marinha Grande.

O alerta foi dado por volta das 17:00, mobilizando de imediato vários meios de socorro para o local. Entre os operacionais estiveram os Bombeiros da Marinha Grande, com três viaturas e dez elementos, a Polícia Marítima, a GNR de São Pedro de Moel, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM e a Proteção Civil da Marinha Grande.

(Foto André Nunes)

Foi ainda acionado um helicóptero da Força Aérea Portuguesa para apoio ao resgate, mas o meio aéreo acabou por não ser necessário, uma vez que a vítima foi retirada por via terrestre.

Apesar da altura da queda, o homem conseguiu sobreviver, tendo sido assistido no local pelas equipas de emergência.

As circunstâncias do acidente estão por apurar.

(Foto André Nunes)
Temas: Resgate São Pedro de Moel GNR Polícia Marítima
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