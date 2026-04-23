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Reservas de ouro do Banco de Portugal valorizam-se quase 50%

Agência Lusa
Há 1h e 44min
Lingotes de ouro (Barry Thumma/AP)

Quantidade de ouro detida pelo banco central não se alterou, mantendo-se nas 382,7 toneladas, mas valorizou-se 46%.

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O ouro detido pelo Banco de Portugal valorizou-se 46% para 45 mil milhões de euros no final de 2025, face a 2024.

Segundo o Relatório do Conselho de Administração divulgado esta quinta-feira, a quantidade de ouro detida pelo banco central não se alterou, mantendo-se nas 382,7 toneladas, mas valorizou-se 46%.

As reservas do Banco de Portugal valiam 45.140 milhões de euros no final de 2025, mais 14.245 milhões de euros face a 2024, depois de um ano marcado pela valorização deste ativo considerado de refúgio em alturas de incerteza.

A evolução "deveu-se ao efeito conjugado da valorização do preço do ouro em USD (+65,3%) e da depreciação do USD face ao euro (-13,1%)", explica o Banco de Portugal.

O banco central adianta ainda que, como consequência da evolução das taxas de juro, continuou a efetuar 'swaps' de ouro por euros e por moeda estrangeira, com o objetivo de rentabilizar este ativo de reserva.

Um 'swap' de ouro por euros funciona como uma tomada de fundos, onde é acordado um juro (diferença entre o valor à vista e o valor a prazo) que é especializado ao longo da vida da operação, detalha o Banco de Portugal.

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